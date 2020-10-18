桃竹苗二期稻作停灌懶人包　每公頃補償14萬「不能繳公糧」

▲二期稻作停灌每公頃補償14萬元。（圖／翻攝農委會臉書）



記者許展溢／台北報導

桃竹苗第二期稻作停灌補償作業昨天開始，農田水利署統計昨天計有1960位停灌區域內農民完成申請作業，占預估申請人數17,995位，比例達11%，每公頃補償14萬元。農委會在臉書整理懶人包，並提醒這次申請為期10天，必須在10月26日前完成申請。

停灌區域？

桃園管理處：桃園、大竹、大園、大倫、草漯、新坡觀音、新屋、湖口、大溪等工作站轄區。

石門管理處：八德、中壢、楊梅、富岡、湖口等工作站轄區。

新竹管理處：新竹、竹北、竹東、芎林等工作站轄區 。苗栗管理處：大潭、後龍、頭份、竹南等工作站轄區。

台中管理處：山腳、苑裡等工作站轄區。

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停灌補償辦理期間？

10月17日（六）至10月26日（一），假日無休。

▲已領補償費的農民，不得辦理公糧稻穀收購。（圖／翻攝農委會臉書）



停灌補償標準？

稻作補償每公頃14萬元，涵蓋農家賺款的105%及農民生產成本。

何處辦理停灌補償？農民可至農委會農田水利署各管理處工作站，申辦停灌補償，各管理處也會排定時段，指定專人到各水利小處受理申請。

實際耕作者的證明文件為何？

1.小地主大專業農租賃契約書、三七五租賃契約書、國（公）有土地租賃契約書、一般耕地租賃契約書。

2.耕作協議書。

3.109年第二期有種稻作切結書（自地自耕切結書）。四、口頭約定切結書。

▲10月26日前公告補償措施，並於公告日隔日起，10日內受理申報。（圖／翻攝農委會臉書）



停灌區已領取補償金的農民，是否得繳交公糧？

不行。已領補償費的農民，不得辦理公糧稻穀收購。

稻株是否須強制割除？

農委會尊重農民對水稻植株的處理，並呼籲農有依一般收割作業，割除已無收穫價值的稻株，為下次種植預作準備。

其他作物是否補償？何時受理申請？

農委會將依作物特性及受影響程度，於10月26日前公告補償措施，並於公告日隔日起，10日內受理申報，假日無休。