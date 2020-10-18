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台南深夜連2震影響高鐵4列車　若未搭車可全額退票

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▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲若受地震影響，沒有搭車者，一年內持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵受昨（17）日晚間23時03分台南地區地震影響，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，有4列車受影響。高鐵表示，若車票未經使用，旅客可持原車票至各車站售票口全額退票，免收手續費。

台南昨日深夜一連發生2起規模5.2、4.7地震，啟動嘉義至台南區間災害告警系統，部分路段（TK260.7~279.1）測得第三級地震告警，為確保營運及旅客安全，行經地震區域之693、295、333、598車次列車於雲林、嘉義、台南車站臨時停車。

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▲▼台南17日深夜連2起地震。（圖／中央氣象局）

▲台南17日深夜發生連2起地震。（圖／中央氣象局）

高鐵也立即成立緊急應變中心，並派維修人員趕赴受影響區域，確認各項設施、結構安全且土木設施均不受影響後，各車次列車依標準作業程序，陸續恢復運行。

地震應變期間，高鐵於車站及列車，加強對旅客廣播，說明延遲情形，並準備礦泉水供旅客取用，敬請旅客見諒。同時，高鐵並調派計程車於各車站等候接駁，於列車到站後，全力協助運送旅客。

高鐵表示，地震屬天然災害，非可歸責本公司，不適用延遲退費之規定；凡購買因地震影響之車次，若車票未經使用，旅客可自原乘車日起一年內，持原車票至各車站售票口辦理全額退票，免收手續費。

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