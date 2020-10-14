「高鐵會員點數」優惠開跑！買星巴克飲品就送120元折價券

▲高鐵推出會員點數限時優惠。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵公司為感謝會員支持，即日起針對高鐵會員TGo「點數365」平台推出優惠活動，11月15日前透過「點數365」平台兌換星巴克任一飲品，即可獲贈一張「大杯飲品單一價120元」電子優惠券，不限品項皆可適用，不限兌換數量。

高鐵公司表示，11月30日前兌換18家指定餐廳品牌商品，可額外獲贈6％TGo點數；兌換9家指定飯店任一商品，可享TGo點數100點回饋，兌換500元以上現金抵用券即可參加抽獎，有機會抽中高鐵半價乘車票兌換券。

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▲高鐵會員點數可免費換商品。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司表示，11月30日前TGo會員在「點數365」平台兌換18家餐廳品牌，包括爭鮮迴轉、爭鮮外帶、定食8、福勝亭、品川蘭、鮮五丼、漢堡王、翰林茶館、寬心園、無老鍋、燒肉同話、高雄國賓大飯店、福容大飯店、春天酒店、饗食天堂、SUBWAY、台中高鐵食堂、繼光香香雞等任一商品，即可獲贈6% TGo點數加碼，總計適用兌換門市達440家。

▲11/15前透過點數365平台兌換星巴克飲品，可獲一張「大杯飲品單一價120元」電子優惠券。（圖／記者李宜秦攝）

高鐵公司同時推出「TGo會員三好禮」活動，11月30日前兌換9家指定飯店，包括義大皇家酒店、義大天悅飯店、台南友愛街旅館、旅居文旅、承億文旅、台中商旅、柯達大飯店、墾丁福華渡假飯店、耐斯王子大飯店任一商品，即可獲贈100點TGo點數。

兌換9家指定飯店500元以上現金抵用券，即可參加高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券抽獎，共有150個名額；會員持已兌換之500元以上現金抵用券入住指定飯店，還可再享飯店獨家好禮。