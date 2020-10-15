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搭高鐵「嗑6顆蛋+美式」　嬤勸遲早中風而死！肌肉哥：吃好幾年了

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▲▼ 搭高鐵「享用我的咖啡與6顆茶葉蛋」（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO吃6顆茶葉蛋，竟被阿婆詛咒會中風！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

雞蛋被視為「減肥增肌聖品」，但一天吃太多顆，小心營養反而有限！一名肌肉哥笑稱，日前坐在高鐵車廂，接著要爽嗑6顆茶葉蛋，殊不知此舉嚇壞隔壁阿婆，老人家還嚴肅叮嚀「你遲早有一天會中風而死！」讓原 PO笑虧「我已經持續這樣好幾年了！」

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，上周雙十連假搭高鐵，正準備享用美式咖啡與6顆茶葉蛋時，豈料隔壁阿婆瘋狂投射「關愛的眼光」，接著主動搭話「別吃這麼多顆...你遲早有一天會中風而死！」

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事實上，原PO長期鍊重訓，因此要補充蛋白質增肌，然而他選擇不反駁，只露出尷尬又不失禮貌的微笑，同時內心上演小劇場，「可是阿婆...我已經持續這樣好幾年了！」

文章曝光後，引發近4千人笑虧，「阿嬤真的很愛管別人，但是說不定他在家沒人跟他聊天」、「曾經一次連吃七顆路過...副作用：打嗝」、「跟阿姨說：妳沒長肌肉妳不會懂的」、「阿婆只是觀念不對而已，但是要主動提醒路人也是好心啦」、「每天4顆茶葉蛋，維持3年了」、「我也曾經為了省錢和蛋白質一口氣吃過8顆蛋，一樣頭好壯壯」、「我比較怕被噎到而已」。

也有網友急勸，「蛋好吃又營養，但一天吃六顆過量了吧？」「蛋吃太多，尿會憋不住喔（親身經驗）」、「建議定時看家醫檢查及驗血」、「一天不要吃超過三顆蛋較好，否則膽固醇易過高」。有人則幫解釋，「有在重訓的人這樣吃只是剛好」、「其實有實證研究蛋黃的膽固醇不是造成心血管疾病的原因，反而是精緻飲食才是主因」、「膽固醇這個錯誤觀念都推廣很久了，但就是沒人理」、「用油煎的蛋才是不營養的，一般水煮蛋跟茶葉蛋沒有太大的疑慮」。

▲蛋（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲雞蛋豐富的維生素A、E、B6營養！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

被視為「優質蛋白質」的雞蛋，因富含礦物質及維生素，高達8種人體必須胺基酸，其不僅是建構頭髮、皮膚膠原蛋白及肌肉的重要元素，也是燃燒脂肪不可或缺之營養，能夠補足減肥中容易缺乏之蛋白質。

過去有女學生靠「吃蛋1個月剷肉4kg」，菜單包括一天3顆蛋，早餐以茶葉蛋＋凱薩雞肉沙拉＋無糖豆漿開啟；午餐外食吃地瓜＋滷蛋＋燙青菜＋湯；晚餐自助餐挑選番茄炒蛋＋滷雞腿＋各式蔬菜及一小碗紫米飯，搭配喝水及運動，讓她在一個月內甩掉4kg肥肉。

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