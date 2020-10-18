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搭小黃「誤扣板機」自轟險死…案情大逆轉！雙槍男：我要為母報仇

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記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市警局7日上午獲報一起槍擊案，陳姓男子搭上計程車前往基隆時，途中把玩包包內的雙槍，結果不慎誤觸板機，導致子彈貫入左胸，險些射中心臟，陳嫌當場血流如注，嚇得運將急忙將他載往醫院治療。警方初步調查，原以為陳嫌可能伺機搶劫計程車，但在陳術後出院卻供稱，母親日前車禍遭人撞死，因此他才會帶著雙槍準備去找肇事的計程車車行老闆，準備替媽媽復仇。

警方初步調查，陳嫌7日上午從台北市搭上計程車，隨後要求運將開往多個地點，但抵達後陳卻都未下車，隨後目的地不斷變換，計程車在台北市繞了一大圈後，陳嫌才又改口要求運將載他返回基隆住處；怎料陳嫌隨身包包內卻藏著雙槍，中途掏出槍枝把玩時還不慎誤扣板機，子彈當場擊發射向車頂，隨後又反彈灌入陳嫌左胸，險些射破心臟。

▲▼男攜槍搭計程車，晃動走火中彈流血，運將載往醫院治療。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳嫌中槍後鮮血不斷湧出，運將急忙將他載往鄰近醫院急救。（圖／記者郭世賢翻攝）

運將表示，當時他開車開到一半，突然聽到後座傳來一聲巨響，轉頭即見陳嫌血流如注，且手中還有一把槍，嚇了一大跳，立即將他載往鄰近醫院急救，所幸陳嫌意識清晰，經手術取出子彈後已無生命危險。

由於陳嫌不斷變換目的地、且帶著雙槍還在車內掏出槍枝的舉動太不尋常，起初警方還一度懷疑陳嫌可能是伺機行搶，結果不熟悉槍枝性能，才會誤傷自己；但陳嫌出院後案情卻出現逆轉，陳嫌供稱，日前母親因車禍遭人撞死，他才會透過管道買下雙槍，當天是準備要到計程車行找肇事的老闆尋仇，怎料途中要掏錢付車資時，卻誤扣板機打中自己。

但由於陳嫌包包內的現金根本不足支付車資，因此警方目前對陳嫌的說法仍存疑；此外，陳嫌也供出槍枝賣家，讓警方得以循線逮捕在網路上賣槍的男子，同時追查背後製槍集團首腦，目前全案正進一步調查中。

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