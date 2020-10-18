台南深夜連震！同地8月19日也連3震...網友曝：靠近六甲斷層

▲台南深夜連震。（圖／中央氣象局）

記者楊庭蒝／綜合報導

台南地區在17日深夜11點03分、11點05分連續發生有感地震，震央位在臺南市東山區，引起居民高度關注，有網友在地震發生後憶起，台南在今年8月19日上午也一連發生3起地震，「（震央）幾乎在同一個地方啊」。

網友在ptt台南版（Tainan）發文表示，在中央氣象局發布晚間11點05分的地震資訊後，同地在今年8月19日也震過三次，並附上中央氣象局在當日的歷史資料，「（震央）幾乎在同一個地方啊」。



本站曾在8月19日報導《台南連3震靠近「六甲斷層」 氣象局揭2可能：若持續，不排除更大規模地震》，台南在當日連續發生三起地震，當時氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該震央算是靠近六甲斷層，但屬於破碎帶地震，研判後續有2個可能，一個是規模4.7地震為主震；但若規模4以上地震繼續再發生，就需要特別注意是否會引發斷層活動，不排除規模5以上地震之後會跟著來。

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▲8／19台南六甲連3起地震。（圖／中央氣象局）

陳國昌接著說明，六甲斷層已經非常久沒有大的活動，因此未必有直接關係。另外，以過去30年歷史來看「機會不大」，因為往年紀錄，在該震央周邊地區發生規模4.0以上地震才26次，只有2次規模超過5。

時隔不到2個月，同地在10月17日深夜又連續發生2起地震，為同日台南地區的第7起地震，不免讓人有所聯想。

氣象局17日晚間緊急說明，在晚間11點03分測得規模5.2的主震，觀察此地歷史紀錄，每25年到30年才會有一次規模5以上的地震發生，主要地震發生後，餘震發生情形不明顯，以今晚狀況，僅觀測到規模4.7的明顯餘震。