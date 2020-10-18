台南1晚連3震狂搖！震央恐怖巧合　在地人回憶「白河大地震」嚇壞

▲台南市17日晚間連續發生3起地震，網友回憶白河大地震，直呼「怕到都不敢進屋。」（示意圖／翻攝自免費圖庫pxhere）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市17日晚間連續發生3起有感地震，分別為20時07分規模4.2、晚間23時03分規模5.2地震、23時05分規模4.7地震等。地震發生後許多網友紛紛湧入臉書留言，加上本次地震震央均在東山區（鄰近白河區），就有網友回憶起1964年的白河大地震，直呼「真的晃超大的，怕到都不敢進屋。」

氣象局報告顯示，台南市光17日整天就發生了4起地震，除05時06分發生的4.0地震，震央位在台南新市區外，其餘20時07分、23時03分、23時05分等3個地震均發生在台南東山區，震源深度均在16公里以內，屬於極淺層地震，最大震度都有4級。

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▲台南市17日晚間的3起地震報告。（圖／中央氣象局／下同）

深夜地震發生後，許多台南網友紛紛在臉書留言，有人說「不到十分鐘連搖兩次，誇張」、「震好幾次，嚇死人了，我又住在東山附近」、「我朋友說，他人剛好在陽台，超有感，不相信只有4級」，甚至有人說「1964白河地震，就很靠近東山」、「趕快能量釋放吧，免得又來一次白河大地震。」

1964年台南白河地震，也被稱為白河大地震，發生於1964年1月18日晚上8時4分，為觸口斷層錯動而發生的規模6.3地震，震央位於白河鎮、東山一帶，當年造成106人死亡、650人受傷，並且災情蔓延遠至嘉義市區，傷亡程度若從台灣二戰結束後算起，排名僅次於921大地震、2016年高雄美濃地震。