台南東山深夜2震不排除跟六甲斷層有關　曾有規模6↑地震毀121棟房

▲台南17日深夜2分鐘就發生2起地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

台南東山區17日深夜11點03分、11點05分接連發生規模5.2、4.7地震，最大震度台南達4級，引發民眾驚恐。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，深夜台南地震主要是破碎帶地震造成，由於震央很靠近「六甲斷層」，也不排除跟其活動有關，但需要更多資料研究佐證。不過，根據過去歷史資料判斷，該地區每隔25-30年就會發生規模5以上地震，氣象局提醒，一周內仍要注意規模4上下的餘震發生。

陳國昌深夜受訪指出，台南東山區17日晚間起接連多起地震，原因主要是破碎帶地震造成，但從震央來看，不排除跟六甲斷層活動有關，不過因為斷層活動定義比較嚴謹，還需要更多資料跟研究來佐證。

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▲地震測報中心表示，台南深夜地震震央離六甲斷層很近。（圖／中央氣象局）

根據過去歷史地震資料顯示，該處震央過去大地震發生次數不多，從1930年至今規模超過5以上地震僅有10起，其中有4起規模超過6的地震發生在1930年12月21日規模6.1一起、12月22日分別有規模6.0、6.1、6.2三起。

陳國昌說，從1930年地震活動看起來，跟六甲斷層活動有密切關係，當時曾經造成房屋121棟毀壞、地面也有龜裂現象。由於震央靠新營比較近，因此也有發生地體岩層崩塌狀況。

1930年後至今，該處震央在17日深夜地震的上一次發生地震的時間為1995年有規模5.1地震，此外，1964年規模5.3地震、1937年規模5.4地震。陳國昌說，從過去歷史紀錄研判，這個地區每隔25-30年就會發生一次規模超過5的地震，是有規律地在釋放地震。

陳國昌說，從經驗來看，深夜11點03分規模5.2地震就算是這次的主震，後續會伴隨規模4點多的餘震，但數量也不會太多，但提醒民眾留意一周內仍會有規模4上下的餘震發生。

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