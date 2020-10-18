連3震都在台南…「不是第1次」！氣象局：上次是25年前，恐有餘震

▲台南市東山區連續發生3起地震。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許凱彰／台北報導

10月17日整天發生7起地震！晚間台南市東山區在3小時內就發生3起，包括20:07、23:03以及23:05發生規模4.2、5.2還有4.7的地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪時表示，這是時隔25年來，這個地區再發生規模5以上的地震，未來還不排除會有規模到4.0的餘震。

根據中央氣象局的報告指出，17日晚間，先是在20:07發生規模4.2的地震，最大震度4級、另外在23:03再次在同個地方發生規模5.2的地震，最大震度也是4級，最後時隔100秒，在23:05發聲另一起4.7的極淺層地震，最大震度4級。

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陳國昌坦言，地震位置剛好在六甲斷層邊，六甲斷層已經非常久沒有大的活動，歷史上規模超過5地震，總共連這次共十次，超過6則有四次，小地震也稀稀疏疏，整體來看該地區地震並非容易釋放能量，而是累積能量。

據文獻數據記載，該地區最大地震發生在1930年，共有5個規模超過5的地震，其中以1930年12月21日規模6.1最大，另外，12月22日則連續發生三起規模6.0、6.1和6.2的地震，幾乎發生在同一個地方，也就是在17日東山三震的旁邊。

陳國昌直言，該地區地震沒有很頻繁，大地震也很少，地震深度都在10多公里左右，每25到30年才會發生一次規模超過5的地震。他說到，20:07是前震，23:03是主震，23:05是餘震，未來一周也不排除會有規模4上下的餘震發生。

南部網友對地震紛紛留言表示有感，「我在台南真的好恐怖，好大力」、「震好幾次，我又住在東山附近」、「我ㄧ直以為是我的錯覺」、「台南地鳴聲超大聲再來好搖」、「台南超有感，好可怕！嚇死了」、「像炸到一樣碰一聲就開始搖了」、「第一次的時候好恐怖，遠遠的就聽到轟轟轟的聲音」。