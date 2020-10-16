陳同佳來台投案陷僵局　港府：台方有政治籌謀

▲陳同佳來台投案受阻。（圖／路透）

文／中央社台北15日電

港媒報導，港府針對陳同佳案發表聲明說，涉嫌在台灣殺害女友的嫌犯陳同佳自願赴台投案，與港台兩地是否有刑事司法協作機制是兩件獨立事情，硬要扯上關係，「顯示台方有政治籌謀」。

官方香港電台今晚報導，港府並表示，台灣當局明知香港沒有法律容許香港和台方進行司法協助和移交逃犯，仍不斷向特區政府提出這些要求，是不尊重香港的司法制度，特區政府對此表示強烈不滿。

港女命案被害人潘曉穎的母親今天透過港媒向大陸委員會主任委員陳明通發出公開信，希望台灣政府能夠簡化程序，與港府放下歧見，盡快讓陳同佳赴台投案，接受法律制裁。

▲國民黨團曾召開記者會，抨擊蔡政府政治操作陳同佳案失當。（圖／記者徐斌慎攝）

陳明通回覆表示，港府應該務實回應早前台灣提出的司法互助請求，才能還原犯罪事實和經過，讓嫌犯得到應有的制裁，「台港政府需要坐下來，好好的談一談」。

據報導，港府發言人在聲明重申，陳同佳在香港已服刑完畢，港府無權干預他選擇以何種方式赴台自首或投案。

港府並說，對表示願意自首或投案的人，不斷以不同藉口製造赴台障礙，硬要將司法協助和赴台投案兩件事混為一談，顯然是政治操作，凸顯台方根本毫無誠意讓法治及公義得以彰顯，希望台方拿出誠意，不作政治考量，務實處理事件。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者曾俊豪攝）

