前艦長揭「共軍點穴攻台」戰術！　台灣「豪豬」秒變瞎子

▲▲漢光34號演習，愛國者飛彈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

在美國一波波軍購支持下，台灣防衛有可能變成刺蝟、豪豬或毒蠍堡壘嗎？海軍退役少將、前拉法葉艦艦長孫海濤接受中評社專訪表示，大陸國防預算至少是台灣的20倍以上。如果武統勢必採取斬首及點穴戰術，先把台灣的雷達系統打掉，癱瘓DATA LINK，讓作戰系統瞬間成為瞎子、聾子。

▲解放軍。（圖／CFP）

孫海濤說，不論是HIMARS、MQ-9、Shore-mounted Harpoon Missile及F-16電戰莢艙，這些軍售項目全部建置接收最起碼也要2至3年的時間才有把握陸續完成。尤其無人機屬攻擊性武器，光操作訓練要達到戰力成熟階段，就需假以時日，才能成為「不對稱戰爭中」的可恃戰力，且還需佐以局部制空、制海權優勢才能真正成為易守難攻的毒蠍或豪豬。

孫海濤，1959年生，祖籍江蘇東海。台灣海軍退役少將，海軍軍官學校正期70年班、海院85年班、三軍大學戰爭學院93年班。孫曾任拉法葉艦艦長、國防部聯二國際處處長、海軍司令部戰鬥系統處長。

▲MQ-9無人機（圖／翻攝自美國空軍官網）

根據《路透社》報導，現正推動出售台灣7項先進武器案的美國白宮，13日通知國會將售台「MQ-9無人機」和波音公司生產的岸置魚叉（Harpoon）反艦飛彈2項武器，欲打造台灣成為豪豬、刺蝟或毒蠍。台灣擁有這些武器，能否平衡兩岸軍力？

孫海濤表示，他並非想「長他人志氣、滅自己威風」，但大陸經濟與國防實力這十年來崛起太快且力不可擋，光中國海軍的噸數已高居全球第二、海軍戰艦數全球第一（約350多艘）；美國雖然居次（200多艘）但美國海軍擁有11個航母戰鬥群，且隨時維持4至6個戰備，再加上美軍神盾（AGIES）船艦及系統，依舊讓美國在海上軍武保持領先地位。

孫海濤提到，就海軍而言美國神盾系統從6、70年代就開始發展，也就是相位陣列雷達，可同時追蹤256個以上目標，偵蒐鎖定的距離可達300多浬（約500多公里），現在美艦幾乎全都裝上這種雷達：但大陸研發的「中華神盾」也已達此水準。

對於台灣的雷達水準？

孫海濤表示，台灣海軍基隆級4艘驅逐艦配備的是AN/SPG-51D及AN/SPG-60照明射控雷達，有效距離約80至150海浬左右，並非神盾系統的相位陣列雷達，此外拉法葉艦也沒有神盾系統。評比兩岸軍力必須從「人員、戰具、預算、訓練強度、信心」等多方面審視評析方能落實，從這幾個角度去分析，台灣自己真覺得以目前狀況對我們而言算是優勢嗎？

▲美國海軍公布2020環太平洋軍演「沉船演習」。（圖／翻攝自YouTube／The War Zone）

雖然蔡政府稱當前台美關係史上最佳，將扮演稱職的印太戰略夥伴，但台灣仍無法參與美軍環太平洋軍演？

孫海濤表示，「因為台灣不是個國家」，「中（華民國）美斷交」後，美國便不再承認我們是個「國家」，但他還是想用你。美國轉向跟中華人民共和國建交，又怎會「台美復交」做出損害美國實質利益之事。

孫海濤說，台灣海軍私下確實有跟美軍交流，例如人員訓練、派觀察員到美軍巡防艦上跟著作息、訓練，但台灣軍艦並沒有跟美軍舉行聯合軍演，這背後代表什麼意思呢？代表美軍還沒有想跟台灣海軍聯合作戰。

孫海濤認為，美國找日本、韓國、澳洲舉行海上聯合軍演，共同執行某些科目，因為美國想瞭解這些盟友的戰力到達哪裡。「戰具」大家不會差太多，但人員訓練有沒有達到一定的水準，讓戰具發揮該有的水準？即便大家戰力不相上下，那也要培養相對的默契。

怎看歷史上美軍航母曾駛近台灣周邊海域？這對大陸會有嚇阻、或對台灣有保護作用？

孫海濤說，萬一兩岸不幸戰爭，美軍也願意趕來馳援，航母絕對不敢駛進台灣海峽，但會停留在台灣東部，因為美軍航母必須留在安全範圍之內，上面乘載的戰鬥機如果回不來怎辦？還是需要一個安全的起降平臺。

孫海濤說，台灣這個彈丸之地經濟與國防或許不差，但夾在全球前兩大的美中之間，力量就顯得很小。尤其中國大陸的國防預算是台灣的20倍以上，我們無法期待、保證兩岸發生衝突，在太平洋的另一頭的美國能保證過來馳援台灣。

孫海濤表示，台灣是個海島，所遭受的第一擊必定來自空中或海上，海軍如果沒有精良的制空權、優秀的雷達與精良的素質，就得承受來自空中的第一擊。如果遭打擊後，艦隊戰力就會大打折扣。

孫重申，美國自始自終都是把台灣當成棋子。站在美國的立場，台灣根本不是個國家，但台灣對美國而言很好用，因為可以箝制美國現在最主要的對手中國大陸，台灣很難在兩大之間取得絕對的自主。