兩岸若開戰「陸拿下台積電」就世界無敵？網揭2關鍵：沒那麼簡單

▲台積電有著「護國神山」之稱。（圖／CFP）



實習記者陳妙津／綜合報導

台海局勢緊張，有網友指出，我國科技龍頭台積電，擁有全世界最強晶片製造技術，若真的兩岸開戰，大陸拿下台灣，台積電當然也不保，那全世界是不是都要跪了？貼文一出引發熱議，不少網友紛紛表示台積電的優勢是人才及美國科技，中共若拿下台灣也不一定能掌握。

一名網友在PTT八卦版以「陸拿下台積電，全世界是不是跪了？？」為題發文，表示台灣有全世界最強的晶片製造，在許多科技產品都使用台積電晶片，因此台積電在未來的科技領域裡，佔足了舉足輕重的腳色，這也是目前中國大陸最缺少的科技之一。他好奇詢問，如果今天台海發生戰爭，要是大陸拿下台灣，不止拿到領海區域，也拿到了世界第一晶片製造的台積電，「那全世界不就要跪了嗎？」

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▲網友好奇詢問。（圖／翻攝自PTT）

文章一出立刻引發熱議，許多網友紛紛回應，「只有台積電選擇合適的代理人，沒有人可以掌握台積電」、「台G重要的是人，不然大陸錢跟技術都有，還不是弄不起來」、「先拿聯電比較穩」、「不會，台積電會被併入國企然後就爛掉了，結案」。

也有不少人更深入點出美國科技才是關鍵，「有那麼簡單嗎？做晶片不是還要用到一堆美國授權的技術？不授權你也不能做」、「就算今天大陸無痛拿下台灣，台積電收歸國有，所有台積電員工都在，只要美國制裁，一樣搞不起來啦。別說更新製程的技術直接中斷，三星、intel過2年就超車。就算是現有的製程，耗材不給你維修料也是沒2年就壞得亂七八糟了。」、「老美會處理這個問題der」。