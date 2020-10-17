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「東北風異常降水」大豪雨灌宜蘭！24hrs破400毫米　雨彈攻擊5縣市

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲受到東北風影響，大豪雨持續轟炸宜蘭。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，大豪雨持續轟炸宜蘭縣。截至16日-17日清晨5點為止，宜蘭縣東澳已經超過430毫米的雨量。氣象專家透露這種情形就叫做「東北季風異常降水」，提醒這種降雨仍會帶來災害。

今天（17日）東北風增強，桃園以北及東半部有局部陣雨，以大臺北山區、基隆北海岸及宜花地區的雨勢較明顯，並有局部大雨或豪雨發生，其中宜蘭地區甚至有局部大豪雨發生的機率。氣象局針對宜蘭縣發佈大豪雨特報；北北基花發佈大雨特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對宜蘭縣發佈大豪雨特報；北北基花發佈大雨特報。

另外東北風增強，桃園以北及宜花氣溫稍下降，清晨最低溫出現在桃園楊梅茶改場測站19.8度。預測高溫約24、25度，一整天偏涼，新竹以南及台東高溫約27-32度；低溫方面，清晨及夜晚各地低溫約22-26度，中南部日夜溫差較大。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，下週一晚、下週二(20日)東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。下週三、四(21、22日)熱帶擾動通過呂宋島，東北風水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部雲量增多；北台氣溫漸降。下週五(23日)東北風水氣減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台微冷；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲吳德榮提醒要慎防「東北季風異常降水」。（雷達合成回波圖／翻攝中央氣象局）

吳德榮提醒，東北風因台灣地形產生風的輻合，伴隨上升運動，由於環境風場變化很緩慢，其與地形的交互作用，在類似的地方產生風的輻合，降水回波亦在類似的地點消消長長，所以過去二、三天也能累積超過5百毫米以上的大量降水，帶來致災的威脅。台灣秋、冬季並不像春、夏季，有一樣的「大氣不穩定度」，鮮少有「深對流」伴隨劇烈天氣，但即使是「淺對流」，持續累積間歇性的較大降雨，仍會帶來災害；故這種現象被研究學者特別取名為「東北季風異常降水」，並已廣泛被氣象界所採用。

 

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