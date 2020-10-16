5縣市防大豪雨！北台灣今晚降溫　雨彈再炸7天

▲今(16)日桃園以北及東半部的降雨機率仍高，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

受到東北風影響，宜蘭縣發佈大豪雨特報；北北基花大雨特報。另外，氣象專家吳德榮透露，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，未必能及時發展成颱風。不過下週菲律賓東西方海域海溫高，仍有利熱帶擾動發展。

今(16)日桃園以北及東半部的降雨機率仍高，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭地區的雨勢明顯，有局部大雨或豪雨以上等級降雨發生的機率，其中宜蘭地區達到大豪雨的標準，雨勢明顯預計持續一整天，宜蘭地區民眾要多加留意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受到東北風影響，宜蘭縣發佈大豪雨特報；北北基花大雨特報。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今晚至下週一(19日)東北風水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢大；氣溫略降、北台轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣，中南部白天微熱早晚涼。

▲北台灣一週天氣預報，台北到10/22都是雨天。

下週二(20日)東北風水氣略減，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。下週三、四(21、22日)東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，新竹以南則是多雲時晴的天氣；北台持續偏涼，中南部白天微熱早晚涼。

▲未來一週菲律賓東西方海域海溫高，仍有利熱帶擾動發展。

另外，未來一週菲律賓東西方海域海溫高，仍有利熱帶擾動發展，東亞大陸的冷氣團尚未發展即向東移出，使得東北風持續影響台灣，而呈現「迎風雨、背風晴」的型態。至於迎風面的範圍及雨勢的大小，則視東北風的強度及水氣量多寡，略有變化；當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，當水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區；而其中以東北部及北部山區因地形抬升作用最大，最易降下大雨。