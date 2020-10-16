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雨彈再開轟一周！大豪雨來襲紫爆「驟降4°C」　2地區嚴防淹水

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▲▼ 。（圖／翻攝RAMMB）

▲菲律賓東方海面大低壓帶，未來一周還有擾動發展機會 。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／綜合報導

雨彈再開！中央氣象局16日深夜10時50分持續針對北北基、宜花5縣市發布「豪雨特報」，受東北風影響，易有短時強降雨，晚間至17日宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，基隆北海岸、大台北山區及東部地區有局部大雨發生的機率。10時42分也同步對宜蘭發布大雷雨即時訊息，持續至11時15分，慎防淹水。

預報員顏增璽表示，預估16日晚間到17日整天東北風會再度增強，各地天氣有變化，北台灣高溫下降4度，只剩25、26度左右，中南部還有31度高溫，日夜溫差較大；降雨部分，晚間到清晨基隆北海岸、大台北山區、宜蘭花蓮一帶有大雨或豪雨等級累積雨量，17日宜蘭仍有較大雨勢。預估這波降雨將持續至19日（下周一），北部、東半部嚴防大雨或豪雨，連日降雨山區慎防坍方落石，低窪地區慎防積淹水。

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豪雨特報：

大雨－台北市、新北市、基隆市、花蓮縣。
大豪雨－宜蘭縣。

大雷雨即時訊息示警區域：

宜蘭縣－蘇澳鎮、大同鄉、南澳鄉

▼宜蘭大雷雨來襲，已有「大豪雨」等級降雨。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲▼ 。（圖／氣象局）

氣象局預報，未來一周都是屬於東北風影響的天氣型態，降雨以北部、東半部地區為主，天氣也較涼，中南部則多為多雲到晴、日夜溫差大。

18至25日（周日至下周日）整周北台灣天氣都稍涼，降雨主要集中在北東，其中18、19日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有陣雨，東部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，東南部也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨；20至23日（下周二至五）基隆北海岸及東北部有短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨。

氣象局也提醒，菲律賓東方海面至南海為一大低壓帶，未來一周仍有熱帶擾動發展可能，提醒民眾請留意最新氣象資訊。

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▼這波強降雨將持續3天「紫爆」，北東有大雨或豪雨，慎防坍方落石、積淹水。

▲▼ 。（圖／氣象局）

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