夫妻帶2盒保險套「整晚闖紅燈」！民宿管家開門看傻：根本凶案現場

▲擁有火辣身材的民宿管家，遇上「準備了2盒保險套+徹夜闖紅燈」的夫妻檔，讓她又氣又無奈。（圖／吳姓管家授權提供）

記者陳雕文／綜合報導

一對夫妻入跑去南部某民宿住2晚，過了第一夜，民宿管家整理房間時，發現床單上有血跡，旁邊也有衛生棉及2盒保險套，她起初不以為意地換上乾淨床單，殊不知客人退房離去，她再打開房門時被眼前景象嚇壞，「根本凶案現場！」床單跟浴巾上全部都是血，打電話找客人才發現是假號碼，令管家又氣又無奈。

▲面對追求性高潮還「亂放血」的奧客，美女管家想到就有氣。（圖／吳姓管家授權提供）

身材火辣、個性外向好客的吳姓管家表示，當初客人入住一切都很正常，過了第一夜，我們會為續住的客人整理房間，就在那時候發現床單上有血跡，旁邊也有衛生棉及2盒保險套，想說應該是出遊遇到月經來，「性致」一來沒注意，不小心沾到的，我就不以為意的換上乾淨床單。

▲現場彷彿發生凶案，可想而知，該對夫妻「闖紅燈」的過程肯定是「血派噴張」的。（圖／吳姓管家授權提供）

但我發現我錯了，退房後整理房間發現，客人根本是蓄意的，整張床除了枕頭之外，全部都沾到經血，連浴巾也都是血…還有摩擦的痕跡，絕不是不小心流出來的。老實說，如果客人退房時有詢問：「不好意思經血沾到床單，請問需要付清潔費嗎？」那我們一定會說沒關係不收費。但一句話都沒說就走人，我真的爆氣。

吳姓管家補充說，後來撥電話找「放血」的客人，沒想到也是留假電話！真的超不爽，現在雖然沒那麼氣了，但想到還是覺得扯…

▼管家在客人退房後進入房間，發現床單有經血，以為又是不小心流出，但實際整理才發現，整張床單擦滿血，就連浴巾也遭殃，讓她又氣又無奈。（圖／吳姓管家授權提供）