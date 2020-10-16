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穿拖鞋騎車違法！民國66年「考古罰單」曝　網見金額驚呼：罰很重

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▲▼民國66年的罰單。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲民國66年的罰單收據聯。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

記者黃可昀／綜合報導

40幾年前穿拖鞋騎機車等同違法，竟然還會被開單！宜蘭一名網友最近在家裡翻出一張罰單的收據聯，上頭寫著中華民國66年5月30日，違規事由則是「穿拖鞋駕車」，讓人最驚訝的是罰鍰金額，網友看了都驚呼「那個時代的平均薪資，這樣罰很重耶！」

原PO在臉書社團「宜蘭知識+」貼出照片，這張罰單收據聯是來自宜蘭礁溪分局，距離現今已經有43年歷史，當時法律規定不可以穿拖鞋騎機車，整張收據的亮點在於罰鍰金額要「50銀圓」，當時的貨幣單位竟然和現在不一樣，網友看了都覺得相當新奇。

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▲▼民國66年的罰單。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

▲這條法律已廢除。（圖／翻攝自宜蘭知識+）

根據現行刑法中的罰金數額，民國72年6月26日之前的銀圓換算成現今的幣值，必須乘以30倍，相當於1500元，比沒戴安全帽罰得更重，「那時候拿5角，就可以去逛柑仔店血拼了」、「沒記錯的話66年5角可以買兩顆糖果」、「50銀元是1500元新台幣，在當時是驚西郎（嚇死人）的罰單。」

網友都很訝異當時規定這麼嚴格，但不少人對於這項法規還有點印象，「這條規定已經在民國75年廢除了」、「早期穿拖鞋及背心騎機車都會罰」、「我爸爸也被罰過」、「4年級生的回憶」、「這違規人現在應該當阿公了」、「騎機車也不能赤裸上身跟嚼檳榔抽菸，這些都有規定」、「那年代還有男生也不能留長髮啊」。

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