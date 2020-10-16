新冠肺炎後遺症…他無法吞嚥+聲帶萎縮！醫曝：需用鼻胃管進食

▲新冠肺炎造成的後遺症，不僅局限於呼吸道。（圖／嘉義長庚醫院提供，下同）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

新冠肺炎除了可能造成呼吸道後遺症之外，也可能出現病毒多重神經麻痺，導致病人無法發聲、不能吞嚥，甚至需要鼻胃管進食、長期復健治療。

第十二屆東亞音聲外科研討會今16日下午起連續二天在嘉義長庚舉行，超過350位來自13個國家或地區的專家透過視訊進行研討，而討論的主題還包括最新的非鎮定診室治療、新的嗓音分析工具、頭頸癌治療後的嗓音吞嚥功能、疫情後新科技於音聲科學的應用等。

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對此，方瑞仁教授指出，一位壯年男子年初在國外染症，最嚴重時昏迷被宣告病危，僅依靠呼吸器支持。經過艱苦而漫長的幾個月的治療後，竟奇蹟似的好轉，而且恢復自主呼吸並拔管。不過辛苦的過程並未結束，肺炎痊癒移除呼吸管後，病患發現自己無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得到後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。

方瑞仁也表示，大家注意到的新冠肺炎後遺症，多為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。根據最近的報告，在三、四月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題的嚴重性。

此外，他也提醒無論是哪一型的多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要的訓練。病人務必遵守以下原則：1、進食時坐姿良好正直；2、盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼的食物；3、吃東西時保持緩慢而規律的呼吸；4、進食時勿分心，如若感覺疲勞，即刻停止；5、少量多餐，注意攝取足夠熱量以促進身體恢復。

▲聲帶萎縮造成雙側凹陷。（圖／嘉義長庚醫院提供）

另外，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師表示，一名25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來嘉義長庚就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，在接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。徐政明也指出，聲門閉合不全患者在說話發聲或吞嚥時，因兩側聲帶無法有效完全密合，導致漏氣情形，可能原因有先天性聲帶溝、聲帶肌肉萎縮、聲帶麻痺或老年性退化等。近年來國際間盛行在清醒無麻醉下，以玻尿酸注射聲帶使其恢復原有豐滿形狀。

不過聲帶閉鎖不全的診斷常牽涉醫師的經驗，病人常在不同機構聽到不同的建議，有些醫師認為玻尿酸治療效果不彰，或是效果無法持久應該施以其他的手術或材料。但根據林口長庚方端仁教授的分析，若選擇適當的病人，僅需單次注射玻尿酸於聲帶，可以達成一年93%，三年86%的成功率，無須再進行其他聲門閉合手術，這也是截至目前為止國際上最佳的成果。