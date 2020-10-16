　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新冠肺炎後遺症…他無法吞嚥+聲帶萎縮！醫曝：需用鼻胃管進食

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新冠肺炎後遺症。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲新冠肺炎造成的後遺症，不僅局限於呼吸道。（圖／嘉義長庚醫院提供，下同）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

新冠肺炎除了可能造成呼吸道後遺症之外，也可能出現病毒多重神經麻痺，導致病人無法發聲、不能吞嚥，甚至需要鼻胃管進食、長期復健治療。

第十二屆東亞音聲外科研討會今16日下午起連續二天在嘉義長庚舉行，超過350位來自13個國家或地區的專家透過視訊進行研討，而討論的主題還包括最新的非鎮定診室治療、新的嗓音分析工具、頭頸癌治療後的嗓音吞嚥功能、疫情後新科技於音聲科學的應用等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，方瑞仁教授指出，一位壯年男子年初在國外染症，最嚴重時昏迷被宣告病危，僅依靠呼吸器支持。經過艱苦而漫長的幾個月的治療後，竟奇蹟似的好轉，而且恢復自主呼吸並拔管。不過辛苦的過程並未結束，肺炎痊癒移除呼吸管後，病患發現自己無法發聲且不能吞嚥，需用鼻胃管進食，當地醫師宣告他得到後病毒多重腦神經麻痺，需長期復健治療。

▲新冠肺炎後遺症。（圖／嘉義長庚醫院提供）

方瑞仁也表示，大家注意到的新冠肺炎後遺症，多為肺纖維化、呼吸衰竭或慢性咳嗽等，但多重腦神經麻痺也不可輕忽。新冠後多重腦神經麻痺可分為中樞型與周邊型，中樞型通常是因為感染病毒後全身性發炎導致血液變得濃稠，致使腦中血管梗塞中風引起缺氧，進而引起神經功能麻痺。根據最近的報告，在三、四月美國東部新冠疫情高峰期，青壯年腦中風率是往年的7倍，可見此問題的嚴重性。

此外，他也提醒無論是哪一型的多重腦神經麻痺，吞嚥發聲復健仍為必要的訓練。病人務必遵守以下原則：1、進食時坐姿良好正直；2、盡量小口進食且選擇柔軟較不需咀嚼的食物；3、吃東西時保持緩慢而規律的呼吸；4、進食時勿分心，如若感覺疲勞，即刻停止；5、少量多餐，注意攝取足夠熱量以促進身體恢復。

▲新冠肺炎後遺症。（圖／嘉義長庚醫院提供）

▲聲帶萎縮造成雙側凹陷。（圖／嘉義長庚醫院提供）

另外，嘉義長庚耳鼻喉科主任徐正明醫師表示，一名25歲女性病患，經常容易聲帶失聲，前來嘉義長庚就診，經診斷為聲帶萎縮導致聲門閉合不全，在接受玻尿酸注射治療後，症狀終於獲得改善。徐政明也指出，聲門閉合不全患者在說話發聲或吞嚥時，因兩側聲帶無法有效完全密合，導致漏氣情形，可能原因有先天性聲帶溝、聲帶肌肉萎縮、聲帶麻痺或老年性退化等。近年來國際間盛行在清醒無麻醉下，以玻尿酸注射聲帶使其恢復原有豐滿形狀。

▲新冠肺炎後遺症。（圖／嘉義長庚醫院提供）

不過聲帶閉鎖不全的診斷常牽涉醫師的經驗，病人常在不同機構聽到不同的建議，有些醫師認為玻尿酸治療效果不彰，或是效果無法持久應該施以其他的手術或材料。但根據林口長庚方端仁教授的分析，若選擇適當的病人，僅需單次注射玻尿酸於聲帶，可以達成一年93%，三年86%的成功率，無須再進行其他聲門閉合手術，這也是截至目前為止國際上最佳的成果。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
賴品妤、曾玟學首公開同框　前男友也來了
快訊／共機20小時內三度擾台　入侵我西南空域
北市餐廳女店員全身被潑滿屎！　嫌犯特徵曝光
淡海新市鎮社區藏大麻養殖場　「市值逾2億」警看呆
快訊／南投機車擦撞大貨車　後座男遭輾當場慘死
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

認了和大叔交往同居！高中妹大推1優點　不解嘆：唱衰比祝福多

陳時中跳針答不出「如何分萊豬」　蔣萬安怒吼：部長！全部都是騙

新冠肺炎後遺症…他無法吞嚥+聲帶萎縮！醫曝：需用鼻胃管進食

聲援南鐵拒遷戶！抗議學生想「衝進交通部」　與警爆推擠衝突

中秋烤不完！金針菇「放冰箱」半個月　再拿出來笑噴：長高長大了

建庫以來最嚴峻枯水情景　北水局：石門水庫清淤量再創新高

這個瘤有臉盆大！花蓮婦劇烈腹痛　醫師取出超巨大卵巢瘤

夫妻開早餐店！整天吵架是日常　客人當「話劇」看：吃早餐是順便

熬過新冠重症！他竟出現「後病毒多重神經麻痺」　無法發聲進食

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

喝太醉！她堅持「抱雞回家養」　朋友超崩潰：那是我家的雞啦

開箱逢甲極簡風高級學生宿舍！馬桶會唱歌、樓中樓設計超吸睛

休旅車路口「闖紅燈」險撞機車！　正義哥追上...駕駛竟嗆：去舉發啊

劉品言自爆和「已婚男約會」險當小三　陪朋友進產房嚇瘋：我知道的太多了

iPhone12四倍防摔、拍照更清晰 3C達人統整蘋果發布會懶人包

軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

認了和大叔交往同居！高中妹大推1優點　不解嘆：唱衰比祝福多

陳時中跳針答不出「如何分萊豬」　蔣萬安怒吼：部長！全部都是騙

新冠肺炎後遺症…他無法吞嚥+聲帶萎縮！醫曝：需用鼻胃管進食

聲援南鐵拒遷戶！抗議學生想「衝進交通部」　與警爆推擠衝突

中秋烤不完！金針菇「放冰箱」半個月　再拿出來笑噴：長高長大了

建庫以來最嚴峻枯水情景　北水局：石門水庫清淤量再創新高

這個瘤有臉盆大！花蓮婦劇烈腹痛　醫師取出超巨大卵巢瘤

夫妻開早餐店！整天吵架是日常　客人當「話劇」看：吃早餐是順便

熬過新冠重症！他竟出現「後病毒多重神經麻痺」　無法發聲進食

軍包機遭港令返航！民航局轟「不應臨時通知」：說明是何種危險？

捅死人獲「無保飭回」！桃園男喊：擔心讀大學的女兒…最新裁定出爐

「黑鳶小茄子」訊號出現了！　失聯2個月...屏科大感動：牠還活著

吃得到放大版棉花糖！COLD STONE推「Hershey's雙倍濃巧克力冰銅燒」

呂秋遠／不講3萬與25萬的差距　從南韓「傳奇神偷」談起

歹厝邊！半夜敲鍋打鐵吵死人　鄰一句話提醒...遭木棒K擊太陽穴

《刻在》同志遊行限定場！影廳內「彩虹座椅」美翻　確定有影人出席

焦凡凡「人生第一次穿歐美款比基尼」側邊全鏤空！　網狂Cue婁峻碩

線上旅展力拼住宿券！北市五星飯店殺到1.8折...2千出頭就能住

嘉義藥頭排骨店被砸！免賠和解玻璃又破...狀似空氣槍示威警追查

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

政院拍板北宜高鐵　南港到宜蘭17分鐘

5縣市防大豪雨　北台灣今晚降溫

桃園Xpark魚自殘！官方下午發聲明

颱風「沙德爾」可能生成最新路徑曝

iPhone 12夜拍有感升級！內行卻有2點遺憾

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚成功

快訊／增4例境外移入！指揮中心1400臨時記者會說明

更多熱門

相關新聞

美紓困案　川普嗆：讓中國出錢！

美紓困案　川普嗆：讓中國出錢！

美國川普政府提出1.8兆美元（大約新台幣51.5兆元）紓困法案，卻遭眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）以「無法滿足需求」為由反對。總統川普15日表示，他將提出一份救援資金更高額的法案，而且還要中國埋單。

熬過新冠重症！他竟無法發聲進食

熬過新冠重症！他竟無法發聲進食

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

快訊／居家檢疫第8天…埔里男猝死家中

新增4例境外！印尼學生「無症狀」檢疫期滿採檢確診

新增4例境外！印尼學生「無症狀」檢疫期滿採檢確診

帛琉旅遊泡泡「等交通部彙整擬定計畫」

帛琉旅遊泡泡「等交通部彙整擬定計畫」

關鍵字：

新冠肺炎聲帶

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

女高中生睡著手滑誤PO私密片！醒來「1000萬人搶看」

李妍瑾猛一拉「元元遭拖下椅子尾椎重摔」！

陽明山上結婚！午宴竟「吃台鐵便當」...百對新人傻眼

19歲被性侵懷孕逼結婚！女星遭渣夫痛毆險死

陳芳語吃素「被挖捧生蠔照」　硬起來反擊

iPhone 6s用5年　看Pro發表心動了

婚禮「吃台鐵便當」被酸！爆退訂潮…　台電：2000現領

七年級10大衰事「教召只排第4」

搭機送父骨灰罈回鄉　遭白目女一屁股坐下

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

狼醫襲胸求和解　女怒：非初犯不原諒

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

好市多促銷iPhone11「比官方還划算！」

新建案每坪1字頭　開賣日人潮爆

拍照踩壞6萬元木門　長腿網美找到了

更多

最夯影音

更多
單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要
懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

懂玩川普劈女星3任老婆都超正　狠甩糟糠妻：我要開放式婚姻

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

清寒女大生打工遭砍班逼辭職... 超商店長還酸：人窮不能沒志氣

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

《我的婆婆》秉忠不忍大發飆嗆公主病老婆　硬起來「妳以為妳是誰」下秒GG準備離婚

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

李妍瑾猛一拉「元元從椅子重摔地上」　吳宗憲全程目睹：妳故意的

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面