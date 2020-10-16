自家土地「代辦燒垃圾」　鄰吸毒氣他發財…新竹男收押蹲看守所

▲新埔分局與新竹地檢署日前破獲一起非法傾倒廢棄物案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新埔分局日前接獲不法傾倒廢棄物通報，案經蒐證並通報「竹縣檢警環平臺」通報機制，檢察官指揮員警到現場時，劉姓嫌犯更被當場抓個現形。由於事證明確，全案於偵訊後移送新竹地方檢察署偵辦，主嫌劉男聲押禁見獲准，范男2萬元交保、謝女1萬元交保。

▲檢警到現場時，發現劉男等人正在處理廢棄物。



新埔分局石光派出所於8日上午接獲報案指稱，位於關西鎮石光段一處農田有人傾倒廢棄物，員警前往察看，發現現場有棄置PVC塑膠管、破損玻璃、地磚、廢木材板、馬桶、床墊、生活垃圾等廢棄物，立即啟動「竹縣檢警環平臺」通報機制，通報環保局、分局偵查隊人員至現場勘查，環保局人員認定係事業裝潢廢棄物，認有違反廢棄物清理法第41條、第46條規定。

本案經報請新竹地方檢察署指揮偵辦，發現劉姓男子在網路上搜尋有需處理廢棄物訊息後，主動聯繫談妥價碼後及與同夥范姓男子及謝姓女子前往載運回自家持分農地，以放火焚燒，再僱用挖怪手挖洞掩埋灰燼以逃避查緝，因長期堆置或焚燒廢棄物垃圾，嚴重破壞土地景觀及空氣品質，但劉嫌等人因身材壯碩，讓其他土地持分人均敢怒不敢言。

▲劉嫌等人在土地上焚燒垃圾，其他人敢怒不敢言。

案經蒐集相關明確事證後，由劉檢察官晏如對涉案劉姓、范姓2名男子及謝姓女子共3人簽發拘票，13日下午執行拘提時，發現劉嫌等人竟又駕駛2部貨車，載運廢棄物回到平時廢棄物處理地點準備相同方式處理，為員警當場攔獲，並經環保局人員勘查後認定為裝潢廢棄物，渠嫌長期違反廢棄物清理法惡行事證明確，全案於偵訊後移送新竹地方檢察署偵辦，其中主嫌劉姓男子聲押禁見獲准，范姓男子2萬元交保、謝姓女子1萬元交保。

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