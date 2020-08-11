苗栗縣又遭傾倒廢棄物　14環保害蟲落網！查扣各式機具價值6760萬

▲苗栗縣警察局召集各分局共組專案小組，積極偵辦不法分子違法傾倒各類廢棄物。(圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣境內，近期接連遭不法分子違法傾倒各類廢棄物，苗栗縣警局從4月25日起至6月16日止，查獲違法傾倒廢棄物案件共14人；大型重機具16部，價值約新臺幣6760萬元，加上罰金與恢復原狀清理費用，初估不法業者損失近1億元，全案依廢棄物清理法、水土保持法及區域計畫法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵。

苗栗縣警局表示，專案小組調閱路口監視器並過濾、訪查可疑人車，抽絲剝繭，以案追車、以車追人，分別由竹南分局、通霄分局、大湖分局及刑事警察大隊查獲違法傾倒廢棄物案件；其中大湖分局於6月16日在獅潭鄉大銑櫃段執行廢棄物熱點巡邏時，當場查獲陳姓男子等2人涉嫌違法傾倒磚塊、陶瓷、塑膠、廢布料及石棉瓦等有害營建事業廢棄物。

▲▼苗栗警方查獲違法傾倒廢棄物案件計8件14人，查扣挖土機、曳引車及砂石車等大型重機具共16部，價值約新臺幣6760萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經查該傾倒路段為苗栗南港溪上游水源地，距離供應大苗栗地區民生及農業用水的明德水庫僅4公里，所幸警方及時查獲，倘若有毒物質隨雨水沖刷至水庫，不但嚴重破壞生態環境及農作生長，更危害苗栗市、頭屋、三灣、南庄、造橋及後龍等地區民眾日常生活飲水安全及身體健康。

另外，通霄分局也於近期於所轄通霄、苑裡及他縣市地區陸續循線查獲多件傾倒廢棄物案件，經警方沿路調閱監視影像、車牌辨識系統，發現案件之間犯罪手法及犯罪工具都相同，研判是同一夥犯嫌所為，且幕後疑似有集團操控，警方成立專案小組向上溯源擴大偵辦。

苗栗縣政府提醒，不法廢棄物影響民眾身體健康、財產、環境土質及水源甚鉅，苗栗縣警察局將持續加強查緝，凡發現砂石車、曳引車、怪手等機具突然進出偏僻地區或低海拔山區丘陵地，疑似非法傾倒廢棄物行為者，請立即撥打110電話通報，警民合作共同為本縣生活環境付出一份心力。

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