工程兵團奇襲！逢甲夜市娃娃店遭砂輪機掃蕩...錢＋娃娃都失蹤

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子等6名吸毒毒友，因缺錢買毒，涉鎖定中南部的夾娃娃機店，暗夜撬兌幣機偷錢，光台中就被偷5家，得手現金大部分買毒吸食，或是日常花用。集團竟異想天開，頭戴工程帽掩人耳目卻反成注目焦點，警方日前逮捕4男2女，懷疑集團另涉其他竊案，除依法送辦外，也呼籲被害人勇於指認。

▲娃娃機店大盜戴工程帽行竊兌幣機，卻反而引人耳目。（圖／翻攝爆料公社）

第六警方局日前獲報，知名逢甲夜市裡有多家娃娃機店在清晨遭竊，警方到場經調閱現場監視器發現，竊賊進入店裡時頭戴藍色或白色工程帽掩人耳目，並用砂輪機切割兌幣機鎖頭再撬開，將裡頭的現金搜刮一空，連可愛的絨毛娃娃也沒放過。一行人犯案後，立刻開車驅車離去。

▲警方循線逮捕涉案6名毒友。（圖／民眾提供）

警方經組成專案小組，發現該輛汽車使用偽造車牌，經循線追蹤發現該娃娃機店竊盜集團躲在雲林一處租屋處，立刻報請台中地檢署檢察官指揮。專案小組見時機成熟，10月12日前往雲林先逮捕涉案45歲陳姓男子，接著前往租屋處再逮捕3男2女並帶回。現場也扣得數萬元的零錢硬幣等現金、絨毛玩具、作案工具、毒品安非他命、海洛因、單眼相機、LV包包、手鐲、金飾等贓證物。

▲警方起出大量贓證物，懷疑另涉其他竊案。（圖／民眾提供）

警方調查，該集團偷遍中南部的夾娃娃機店，利用娃娃機店無人看管、深夜人煙罕至，集體用工具撬開行竊。由於集團內有女性，才會偷絨毛玩具帶回家玩。集團都是毒友，偷來的錢大部分拿來購買毒品或做其他花用，單眼、LV包等，另有部分贓物交代不清，疑涉其他竊案。

警方除將陳男等6人依竊盜、偽造文書、毒品等罪嫌送辦外，另也積極循線追查中，也呼籲受害人能出面勇於指認。民眾切勿因一時貪念，以身試法而鑄下大錯。

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