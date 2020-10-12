10月連假合歡山擠爆原因曝　退休教官拍超美銀河雲海照

▲邱教官記錄合歡山銀河美景。（圖／邱教官提供）

記者李忠憲／南投報導

合歡山一年四季美景多變，已成熱門景點，每逢假日必塞，十月連續假期更成菜市場，大塞車不說，停車更是一位難求，更讓警方開單開到手軟。為何大家不管白天晚上都要上合歡山，南投已退休的邱教官透過單眼相機，記錄合歡山日出雲海、夜晚銀河等精彩美照，或許稍稍能解釋合歡山迷人之處。

邱教官退休前就是擔任合歡山武嶺寒訓基地教官，一待就待27年，加上自己對攝影的喜愛，長期記錄合歡山美景。即便退休，他仍持續待在山上，當起嚮導，就是要讓民眾了解合歡山之美。

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▲▼合歡山雲海。（圖／邱教官提供）

邱教官表示，10月的中秋、雙十連假，合歡山剛好都是無雲無光害，搭配著皎潔明月，停車場雖然像夜市般明亮，但無損夜空中滿天星星、如夢幻一般的美妙景色。雙十連假時，雲海雲瀑美景從一早就露臉，讓眾人驚嘆不已；到了傍晚，夕陽在雲海襯托下，每一分每一秒都是不一樣的美，「月昇雲海，象徵台灣平安！」

▲▼邱教官退休後仍待山上當嚮導，帶領民眾認識合歡山之美。（圖／邱教官提供）

他也分享合歡山熱門夜拍景點說，從石門山下山屋往石門山方向拍攝，可說是最具代表性的熱門拍攝點之一。北極星剛好在石門山上，因此向著山頭方向長時間曝光，就能拍到眾星圍繞北極星形成的圓圈星軌。

民眾如有興趣關注邱教官攝影作品，也可上臉書搜尋邱教官（https://www.facebook.com/shijie.chiu）追蹤。

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