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新監測技術引入九份坡地治理　有效降低地下水位減災

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▲新監測技術引入九份坡地治理 有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供）

▲新監測技術引入九份坡地治理，有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳九份地區為國內外知名之觀光旅遊景點，歷年國內外造訪遊客超過百萬人次，極富觀光價值，然而九份地區因早期排水系統規劃不良，及破碎複雜的地質條件，造成九份地區曾發生邊坡崩塌災害，新北市政府隨即針對邊坡崩塌施作地錨格樑保護邊坡及改善相關排水系統，並規劃九份地區邊坡之治理及監測，有效降低地下水位，達到減災目的。

新北市政府農業局自1997年起持續對九份地區邊坡進行監測，由地質調查資料與報告顯示，分布於九份聚落區的地層為大寮層厚砂岩，農業局設置5座集水井已有效降低地下水位8~12公尺，避免土壤水分飽和造成邊坡滑動，另設置水位觀測井監測地下水位高度。

▲新監測技術引入九份坡地治理 有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供）

▲設置集水井降低地下水位。

同時，透過六個自動化監測站系統輔以人工監測方式，持續掌握瞭解九份地區之邊坡潛勢，量測地表傾斜及伸縮變化等，於颱風豪雨及地震發生時，能即時掌握九份邊坡狀況，並於2019年將監測數據資料介接本府全災型智慧化指揮監控中心，作為坡地減災之應用，目前各項監測資料顯示無滑動現象。

農業局表示，為提昇九份邊坡監測技術，農業局引入新技術「時域反射法（TDR）」，該技術為一維電磁波發射器，可藉由系統訊號反射的位置來判斷地層深度，並應用於九份邊坡區即時監測及檢測上，以保護地方民眾生命財產及觀光文化資產。

▲新監測技術引入九份坡地治理 有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供）

▲自動監測站儀器。

農業局委託財團法人臺灣營建研究院協助推動九份邊坡安全監測，藉由專業團隊掌握九份區域之地形、地質狀況、地下水流分布、滑動機制等，並設立必要之預警體系來達到坡地減災的效益。

農業局長李玟表示，九份地區富有文化及觀光魅力，歷經20多年長期的監測及技術上的精進，專案推動減災效果卓越，也為各界慕名而來的觀光遊客用心打造一座可無憂暢遊的美麗歷史山城。

► 美麗最大的祕密

▲新監測技術引入九份坡地治理 有效降低地下水位減災。（圖／新北市農業局提供）

▲施作地錨格梁保護邊坡。

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