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香港與新加坡達成「旅遊泡泡」協議！正與11地協商「不包含台灣」

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▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

▲香港已與新加坡達成「旅遊泡泡」協議。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港商務及經濟發展局局長邱騰華15日表示，香港已與新加坡就建立雙邊「旅遊泡泡」達成原則性協議，旅客只要持病毒檢測陰性的證明，就能搭乘特定航班前往目的地，不用接受強制檢疫與居家隔離，行程也不受限制。

邱騰華指出，香港與新加坡在貿易、投資、金融、旅遊方面有緊密聯繫，人民往來也非常頻繁，在疫情之前，兩地作為主要的航空樞紐，是亞太區內最繁忙的國際航線之一，往來聯繫對兩地至為重要。

▼新冠疫情爆發後，香港航空、旅遊業受到重創。（圖／路透社）

▲▼香港.新冠肺炎,機場,國泰航空。（圖／路透社）

邱騰華提到，香港已與新加坡就「旅遊泡泡」達成原則性協議，主要安排有：就旅客往來目的不設任何限制；旅客須接受兩地互認的病毒檢測，並呈陰性結果；旅客到達目的地後，不用接受強制檢疫或履行居家通知，行程也不受限制；旅客須搭乘「旅遊泡泡」特定航班，不會與其它類型旅客有接觸；（五）「旅遊泡泡」的規模可隨時作出調整，特定航班數目可增減或暫停，以配合疫情的最新發展。

邱騰華表示，香港與新加坡還必須在兩地互認的病毒檢測結果標準上取得共識，未來數周將展開相關工作，暫時沒有正式啟動的時間表。

此外，邱騰華也特別指出，包含新加坡，香港正與11個國家商議展開「旅遊泡泡」合作，但台灣不在商議名單內。

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