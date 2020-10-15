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iPhone 12新機搶先預約、預購　6大電商開跑內容整理一次看

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▲▼iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）

▲Apple官方將於10/16晚間8點開放預購iPhone 12、iPhone 12 Pro。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者洪菱鞠／台北報導

全新iPhone 12系列正式發表後，不僅電信業者紛紛推出預約活動，6大電商平台也緊跟這波新機熱潮，推出各種超殺預約優惠、購機回饋來吸引果粉，而部分先開放線上預約登記的，像是東森購物統計已有破千人搶登記，反應較去年更熱烈。

東森購物從10/14晚間6點起開放線上預約登記，至10/22 12:00前，完成登記者可獲得1,000元折價券，結帳時可現折，而活動截至今（10/15）中午已破千人搶登記，較去年增加約5倍。另外，舊款iPhone 11與官網同步降價，刷卡再享分期及回饋，最高可分24期0利率，下單也有明顯成長，銷量較平日增加約3倍。

Yahoo奇摩購物中心於即日起至10/21上午10點搶先登記，預約登記成功者，享有首波搶購資格以及提前收到App開賣推播通知，再享Beats urBeats3 Lightning入耳式耳機抽獎資格。此外也同步推出限量iPhone 11下殺優惠、iPad及Mac超值回饋、超值配件等優惠活動。

蝦皮購物於10/16中午12:00開放預約，同時祭出3大超省密技，即日起至10/15，於活動頁面購買「300倍放大券」，憑券下單現折300元；「線上手機回收」最高享30,300元回收金；8大指定銀行刷卡再賺回饋，除了永豐銀行門檻最低，累積分期滿20,000元可享回饋2,000元，刷國泰世華蝦皮購物聯名卡則享最高4%蝦幣回饋，購買iPhone 12單筆分期滿40,000元，再享3,200元刷卡金，最高回饋4,600，3項條件皆達成的話，換算下來最高回饋35,200元。

▼蘋果iPhone 12、mini、Pro、Pro Max台灣上市。（圖／取自蘋果）

▲Apple發表會一口氣推出iPhone 12、mini、Pro、Pro Max。（圖／翻攝蘋果官網）

PChome 24h購物於10/16晚上8點開放限量預購，並提供刷指定信用卡最高回饋16%、31大信用卡刷卡最高30期0利率，儲值購機也祭出加碼最高省4,747，花旗PChome Prime聯名卡友獨享筆筆最高6%回饋外，再享滿額送2,500P幣回饋。因應新機搶購熱潮，站上同步推出「iPhone舊機回收最高3萬2」活動，10/20前完成手機回收流程，最高可獲得總價值32,670元的PChome禮券及現金積點；另與遠傳與國泰產險合作推出「手機碎屏險」及「全機保險」可供選擇，提供多元手機保險服務。

遠傳friDay購物於10/16晚間8點與Apple官方同步開放預購，10/23正式開賣，凡預購成功再加贈一個月安達行動裝置保險，開賣日更將挑戰最速3小時到貨。此外，適逢線上「百貨週年慶」，消費滿5,000再送5,000折價券，12大銀行最高回饋14.7%，其中星展銀行、上海商銀滿額可享最高2,000元刷卡金，消費滿3,000元再抽市值超過萬元的超人氣Dyson Supersonic吹風機。

台灣樂天市場站上「神腦生活」，今（10/15）推出「新機搶先預約」，10/16晚上8點正式開放iPhone 12、iPhone 12 pro「少量現貨」預訂。預約完成後獨家加碼贈送豪華配件大禮包，內含monCarbone 碳纖維 USB-C to Lightning 充電傳輸線、快充旅充頭、北歐風布面無限充電盤及防塵網玻璃保護貼，市價3,560元。另外，站上「愛買線上購物」，也將於10/23提供500台iPhone 12預購+現貨，指定信用卡刷卡可享分期零利率，最高再享10%回饋。

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