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「雷根號」航母印度洋演習結束　突掉頭去南海

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▲▼ 美國空軍「雷根」號航母日前在印度洋進行軍事演習。（圖／翻攝自FACEBOOK／U.S. Navy）

▲ 美國空軍「雷根」號航母日前在印度洋進行軍事演習。（圖／翻攝自FACEBOOK／U.S. Navy）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

美國海軍「雷根號」航空母艦（USS Ronald Reagan,CVN-76）8日由馬來半島（Peninsular Malaysia）的馬六甲海峽（Strait of Malacca）進入印度洋（Indian Ocean）東面，卻傳出12日突然掉頭回南海，美軍對此並沒有任何說明。

綜合外媒報導，「雷根號」航空母艦近日與其他軍艦在中國南海頻繁演習活動，太平洋艦隊（United States Pacific Fleet）9日公布影片，從畫面中可以看到，「雷根號」展開大規模傷亡演習，在飛行甲板上有許多救援工具，海軍則扮演病患躺在擔架上等待救援。

據悉，海軍遠征快速運輸艦「米利諾基特號」（T-EPF-3）及阿利伯克級導彈驅逐艦「麥凱恩號」曾出現在南海，其中，更與汶萊海軍的「達魯塔克瓦號」（KDB DARUTTAQWA, P-09）巡邏艦展開聯合演練，並與艦員進行重機槍武器操作訓練。

中國防部新聞發言人吳謙對此表示，堅定維護國家主權及和平穩定，美軍在大選前為了一己私利，破壞中美關係，「一是反對，二是不怕」。

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