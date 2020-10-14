　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局14日進行「學甲區爐碴掩埋案」專案報告，整場會議未見市長、副市長的身影，市議員林易瑩等人批市府態度消極。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局14日進行「學甲區爐碴掩埋案」專案報告，整場會議未見市長、副市長的身影，市議員林易瑩等人批市府態度消極。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩指出，台南市環保局14日進行「學甲區爐碴掩埋案」專案報告，整場會議未見市長、副市長的身影，甚至身為市府代表的副秘書長，在會議甫開始時，表示要離席回市府批改公文，多位議員炮轟市府消極態度。

林易瑩市議員抨擊，此事茲事體大，除了相關的局處到場外，也應有一位市府層級的代表與會，市長與副市長並未出席，使得此次專案報告淪為「業務部門報告」。

環保局首次在公開會議上承認「工業用地不得掩埋爐碴」的見解。林易瑩則質疑環保局至今未進一步認定目前掩埋及堆置在學甲區的爐碴性質，遑論知曉有無符合經濟部事業廢棄物再利用管理辦法所規定的用途與方式，甚至是可不可以掩埋在工業用地。

林易瑩議員表示，環保局無視立德鑫公司與明祥馨公司之間的密切關係，而核准立德鑫公司的再利用許可，使明祥馨公司借屍還魂，難以服眾。環保局長謝世傑當場承諾，未來在審查與核准相關資格與身分時，一定會多方的考量，避免爭議。

林易瑩議員進一步指出，在學甲區李新進里長向台南地檢署檢舉「郭再欽掩埋爐碴於全程興業股份有限公司（工業用地）」後，環保局雖會同里長會勘現場，確認地上物外，後續並無任何作為。環保局局長回應，目前對於掩埋於全程興公司下的爐碴，並沒有法源依據可以進行開挖，僅能請全程興公司自行陳述其廠下有無埋爐碴。

林易瑩痛批，環保局長謝世傑一再表示「保護鄉土，義無反顧」，卻對本案無法可管。林易瑩擔心這無疑為違法掩埋開了一條後路。

身為本次專案報告召集人的林易瑩議員在長達22分鐘的獨詢中強調，學甲爐碴一案現在已是全國矚目的大事件，市府仍未完全回應議會議員的疑慮，環保局有義務也有必要向台南的所有鄉親講清楚說明白，展現真正義無反顧的決心。

 ・秋冬必備潤澤神物

ET快訊
張志豪擊球後捧腹倒地表情痛苦　兄弟：不確定傷勢
寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…月經也來了
身分證全中「這四碼」免費吃豬肋排　快來對對看
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

石門水庫清淤量達歷年平均2倍　庫容沖淤平衡可望提前達陣

「青埔繪畫比賽」18件入圍作品　桃園市立美術館願景館展出

中壢青埔郵局11/19開幕　青埔特區第3個金融機構進駐

萬人火把聚武術　雲林藝陣文化祭10月23日西螺大橋「上陣」

台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

國際商務BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」...研討農業藍海

台南市發放防疫出勤獎勵金　慰勉消防人員辛勞！

新竹都城隍廟中山路側積淹水熱點　攤商配合排水改善工程拆招牌

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

點牛丼外送開餐盒建「抹布丼飯」　店家致歉：煮飯專用沒衛生疑慮

網紅不穿內褲30天！身體變健康 私密處分泌物比以前少還很乾淨

吳宗憲曝錄《玩很大》「一關機就崩潰」　一環節「離奇現象」...小鬼，你回來啦！

蘆洲宮廟「仙女禮生」神到了　絕美甜笑激似楊冪！是幼教老師

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

魏應充助基層棒球扎根　「接棒未來盃」邀大新竹24隊少棒尬球技

石門水庫清淤量達歷年平均2倍　庫容沖淤平衡可望提前達陣

「青埔繪畫比賽」18件入圍作品　桃園市立美術館願景館展出

中壢青埔郵局11/19開幕　青埔特區第3個金融機構進駐

萬人火把聚武術　雲林藝陣文化祭10月23日西螺大橋「上陣」

台鐵中壢臨時後站竣工啟用　鄭文燦：打造桃園軌道建設新里程碑

國際商務BNI看好潛力　首辦「屏東商業論壇」...研討農業藍海

台南市發放防疫出勤獎勵金　慰勉消防人員辛勞！

新竹都城隍廟中山路側積淹水熱點　攤商配合排水改善工程拆招牌

蘋果 iPhone 12 發表會懶人包：九個你入手前必須關注的重點

鬼鬼尬舞PIKO太郎「壓力爆表」　崩潰扮母猩猩...發瘋大叫！

中職／有哥真好！陳重羽自責失誤送分　感謝陳重羽開轟討回

曼谷民眾集結「三指手勢」抗爭　泰國反政府學運再上街頭

文化部跟風月薪25萬煩惱！7點「藝FUN券最引以為傲的奢侈」網笑瘋

中職／張志豪後背受傷送醫　兄弟：不確定骨頭或拉傷

周湯豪曬「超潮泡泡糖髮色」遭嗆：好醜！　一句話回覆網笑翻

中職／張志豪擊球後捧腹倒地退場　3局兄弟2比3富邦

陳同佳赴台簽「被拒收」？　陸委會講明：須先由台港政府談妥

首家金融業！中信榮獲教育部「閱讀磐石獎」　全民最愛閱讀三冠王

地方熱門新聞

台南國慶焰火高掛破爛白旗

85度C大杯冰布丁奶茶第2杯10元

絲瓜變苦他照吃　烙賽三天掛急診

水情吃緊　桃園實施夜間減壓供水

新北表揚特優里長及績優民政人員

「每天來回160公里」受訓　她結訓大喊：我做到了

兒子意外遭人砍死市議會慰問

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

澳華僑為子求神帽　添油香百澳元

桃園國際風箏節　空中「星際箏霸戰」

台鐵中壢臨時後站竣工　鄭文燦：桃園軌道新里程碑

吉安推出深度旅遊2.0　2天1夜只要950

中市府：明天起社區施打疫苗僅限65歲以上

昔使用復巴今成捐贈者　翁姓兄妹行善

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

iPhone 12 Pro土豪金、太平洋藍

老闆放鳥忙陪女人睡覺　員工認命

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

即／iPhone 12真的來了　實機首度曝光

即／iPhone 12「5色曝光」　外框致敬四代

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

網熬夜看iPhone12定價嘆：台灣吃定果粉

5歲小周周站昆凌旁邊直逼腰

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

iPhone 12報到！7大亮點一次看

嗆小燈泡媽「還有2個可砍」　判決結果出爐

iPhone 12升級5G售價不漲反降　盒裝少2大配件

24小時通水管「喊價1萬5」！人夫1句話他秒降價

更多

最夯影音

更多
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了
陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

陳小春「為老婆做麻油雞」結果沒熟！　應采兒一吃秒吐：他想要弄死我ＸＤ

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

土城浪貓遭輾壓...警奮力救援　口對口CPR持續20分鐘！網讚翻

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

比利自由式速度超快「選秀墊底→MVP」　夏和熙「腳抽筋照游」先問：妝還好嗎？

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

「南鐵地下化」突襲強拆抗爭戶！白髮母屋內哭喊、學生遭警架離

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面