台南市環保局議會「學甲區爐碴掩埋案」專案報告　林易瑩：市府態度消極！

▲台南市環保局14日進行「學甲區爐碴掩埋案」專案報告，整場會議未見市長、副市長的身影，市議員林易瑩等人批市府態度消極。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員林易瑩指出，台南市環保局14日進行「學甲區爐碴掩埋案」專案報告，整場會議未見市長、副市長的身影，甚至身為市府代表的副秘書長，在會議甫開始時，表示要離席回市府批改公文，多位議員炮轟市府消極態度。

林易瑩市議員抨擊，此事茲事體大，除了相關的局處到場外，也應有一位市府層級的代表與會，市長與副市長並未出席，使得此次專案報告淪為「業務部門報告」。

環保局首次在公開會議上承認「工業用地不得掩埋爐碴」的見解。林易瑩則質疑環保局至今未進一步認定目前掩埋及堆置在學甲區的爐碴性質，遑論知曉有無符合經濟部事業廢棄物再利用管理辦法所規定的用途與方式，甚至是可不可以掩埋在工業用地。

林易瑩議員表示，環保局無視立德鑫公司與明祥馨公司之間的密切關係，而核准立德鑫公司的再利用許可，使明祥馨公司借屍還魂，難以服眾。環保局長謝世傑當場承諾，未來在審查與核准相關資格與身分時，一定會多方的考量，避免爭議。

林易瑩議員進一步指出，在學甲區李新進里長向台南地檢署檢舉「郭再欽掩埋爐碴於全程興業股份有限公司（工業用地）」後，環保局雖會同里長會勘現場，確認地上物外，後續並無任何作為。環保局局長回應，目前對於掩埋於全程興公司下的爐碴，並沒有法源依據可以進行開挖，僅能請全程興公司自行陳述其廠下有無埋爐碴。

林易瑩痛批，環保局長謝世傑一再表示「保護鄉土，義無反顧」，卻對本案無法可管。林易瑩擔心這無疑為違法掩埋開了一條後路。

身為本次專案報告召集人的林易瑩議員在長達22分鐘的獨詢中強調，學甲爐碴一案現在已是全國矚目的大事件，市府仍未完全回應議會議員的疑慮，環保局有義務也有必要向台南的所有鄉親講清楚說明白，展現真正義無反顧的決心。

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