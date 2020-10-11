京華城乾屍脫水嚴重僅剩臘皮　哥姊靠身上「一個圖騰」認出弟弟

▲台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪／台北報導

台北市京華城去年11月底吹熄燈號，拆除作業承包商展開樓體拆除作業、預計未來將改建成先進的商辦大樓，結果不但在2020年6月發生邱姓工人遭倒塌的樓地板活埋喪生的嚴重工安意外，10日下午工人施工時又在地下2樓發生1具男性屍體，警方封鎖現場調查，根據屍體身上的斜背包，確認是一名有多項前科的陳姓慣竊（49歲）陳屍現場。

▲台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

警方封鎖現場後由鑑識人員入內採證，發現該屍體死亡多時，身軀水分已經脫除幾乎乾燥，無法ˋ確認死亡時間，且屍體乾癟嚴重脫水，無法從外觀辨認容貌，警方在他身上後背包找到他的證件試圖聯絡家屬前來指認。

檢警今天在台北市立第二殯儀館驗屍，警方通知陳姓死者家住雲林縣的哥哥和家住新北市蘆洲的姐姐到解剖中心陪同檢察官、法醫進行勘驗；雖然陳男遺體已嚴重風乾變形，幾乎無法從外觀辨認，但檢警表示，陳男家屬仍透過屍體衣物特徵和證件，以及屍體上的刺青部位，家屬初步確認：京華城地下室被發現的乾屍應該就是親弟弟。

檢警研判，陳男生前可能得知京華城停工空檔，想潛入施工工地內竊取施工工具或電纜線，可能因因地下室照明不足，導致踏空掉入天井墜落身亡，但檢察官為求慎重，仍指示法醫擇日解剖遺體比對DNA、藉此釐清死者真實身分。

【其他新聞】



►快訊／館長槍案破案曙光！曾現場勘查 警逮「竹聯寶和會」施俊吉

►快訊／館長槍手Face ID被高手攻破！竹聯幫要角遭逮 傳收1千萬行兇

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

