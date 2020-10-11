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京華城4個月2死「B2挖出乾屍」！命理師曝恐怖原因：3蛋破壞風水

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▲▼京華城。（圖／記者湯興漢攝）

▲京華城事故頻傳，命理師曝風水恐怖原因。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北京華城10日進行拆除工程時，在地下室發現1名男性乾屍，消息傳出後在網路引起討論。其實京華城今年6月才發生工地坍塌，導致1名工人遭到活埋，如今該地點又傳出發現乾屍，讓人不得不引起聯想，就有媒體特別詢問命理師，命理師解釋京華城設計很糟，現在想開挖最好要做法淨化。

據悉，京華城工地10日進行拆除作業時，在地下2樓發現1名男性乾屍，警方調查後初步釐清死者身分，為有多項竊盜前科的50歲陳姓男子，不排除死者是想趁半夜，進入京華城的拆除工地，進行偷竊電纜等行為，結果才意外踩空失足摔死，詳細情況仍待追查。

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▲▼台北京華城進行拆除工程時，工人在B2驚見乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

▲京華城6月才發生工地坍塌，導致1名工人遭到活埋，不料10月又發現乾屍。（圖／記者黃彥傑攝）

其實京華城6月才發生工地坍塌，導致1名工人遭到活埋，一年內接連發生命案，加上京華城又是因為生意衰退、經營不善而結束營業，外界就傳言該建築風水有問題。有媒體特別詢問命理師，對方表示京華城圓形設計本就很糟，現在想開挖進行相關工程，最好還是要做法淨化。

知名命理專家小孟老師2019年也曾經談過京華城風水問題，高雄漢神巨蛋、新竹巨城雖然與京華城一樣都是圓形建築，前2個因為旁邊沒有其他圓形建築互相影響，京華城位置卻位在大巨蛋、小巨蛋中間位置，相較起來又是最小顆的蛋，遭大小巨蛋衝擊、煞氣太重，才會生意不佳。

 

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