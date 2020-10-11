徐國勇為實坪制舌戰高嘉瑜！館長批綠營「滿腦統獨」：當人民白癡

▲館長開直播痛批徐國勇在質詢時的回覆。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜想要推動實坪制登錄，卻遭到內政部長徐國勇拒絕，甚至表示「幾年後不一定我當部長」。對此，館長陳之漢昨（10）日開直播力挺高嘉瑜，並痛批民進黨只吵統獨、不顧民生，譏諷民進黨在2022年選舉時，最好就用徐國勇這樣的態度面對選民，「把我們台灣囝仔當做是白癡喔？當人民都塑膠的？」

高嘉瑜5日在立法院質詢時，提出房屋業者廣告不實「猛灌水」，導致民眾實際買到的房屋坪數，只有廣告宣傳中的一半，呼籲內政部推動實坪制登錄規範。但徐國勇卻拒絕，指合約中已經有實際的坪數，內政部也有實際交易可以查詢，「如果政策這麼好處理，就不會拖這麼久，事情就不會這麼難做，我已經做這麼多了，你也肯定一下」。被問到多久可以落實政策，徐國勇則答覆「有在規劃，但我沒辦法回答幾年內可以達成，幾年後不一定我當部長」。

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館長對於徐國勇的回答非常不滿意，痛斥「真是不要臉」，抨擊民進黨只要講到民生問題，就去學中國的方式。他接著說，槍枝管制也是屬於徐國勇管理的範圍，2021年上街頭時就針對「居住正義」、「治安問題」提出問題，到時候是不是徐國勇也要用一樣的態度，嗆聲回說「槍就這麼多啊！這麼好改的話怎樣怎樣」。

▲日前館長住院時，高嘉瑜曾到醫院探望。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

館長表示，人民選你是要你做事，結果民進黨整天都在吵統獨問題，「好像台灣人都不用吃飯，都不用住房子，槍枝泛濫、司法改革、居住正義等問題，都沒有人要處理了」。館長認為，統獨雖然很重要，但是民生問題也要顧，「真的只有藍綠可以選嗎？讓你們翻車都會哦！」

館長也替高嘉瑜講話，「民進黨也有在做事的人，有這樣的立委是大家的福氣」，不光是居住的問題，還有其他也有在推動，當初承諾人民的事情都有實際在做，「但她一個人做得動嗎？一百多個立委只有她在做，也只有她敢直接嗆聲」，許多立委選前都說會做、會處理，結果當選之後實際做到的根本沒幾個，「像人在講話好不好，現在是把我們台灣囝仔當做是白癡？」並再次痛斥像徐國勇這樣的回覆，應抓出來甩巴掌才對。