　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

徐國勇為實坪制舌戰高嘉瑜！館長批綠營「滿腦統獨」：當人民白癡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

▲館長開直播痛批徐國勇在質詢時的回覆。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

 記者施怡妏／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜想要推動實坪制登錄，卻遭到內政部長徐國勇拒絕，甚至表示「幾年後不一定我當部長」。對此，館長陳之漢昨（10）日開直播力挺高嘉瑜，並痛批民進黨只吵統獨、不顧民生，譏諷民進黨在2022年選舉時，最好就用徐國勇這樣的態度面對選民，「把我們台灣囝仔當做是白癡喔？當人民都塑膠的？」

高嘉瑜5日在立法院質詢時，提出房屋業者廣告不實「猛灌水」，導致民眾實際買到的房屋坪數，只有廣告宣傳中的一半，呼籲內政部推動實坪制登錄規範。但徐國勇卻拒絕，指合約中已經有實際的坪數，內政部也有實際交易可以查詢，「如果政策這麼好處理，就不會拖這麼久，事情就不會這麼難做，我已經做這麼多了，你也肯定一下」。被問到多久可以落實政策，徐國勇則答覆「有在規劃，但我沒辦法回答幾年內可以達成，幾年後不一定我當部長」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長對於徐國勇的回答非常不滿意，痛斥「真是不要臉」，抨擊民進黨只要講到民生問題，就去學中國的方式。他接著說，槍枝管制也是屬於徐國勇管理的範圍，2021年上街頭時就針對「居住正義」、「治安問題」提出問題，到時候是不是徐國勇也要用一樣的態度，嗆聲回說「槍就這麼多啊！這麼好改的話怎樣怎樣」。

▲▼高嘉瑜探望館長。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

▲日前館長住院時，高嘉瑜曾到醫院探望。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

館長表示，人民選你是要你做事，結果民進黨整天都在吵統獨問題，「好像台灣人都不用吃飯，都不用住房子，槍枝泛濫、司法改革、居住正義等問題，都沒有人要處理了」。館長認為，統獨雖然很重要，但是民生問題也要顧，「真的只有藍綠可以選嗎？讓你們翻車都會哦！」

館長也替高嘉瑜講話，「民進黨也有在做事的人，有這樣的立委是大家的福氣」，不光是居住的問題，還有其他也有在推動，當初承諾人民的事情都有實際在做，「但她一個人做得動嗎？一百多個立委只有她在做，也只有她敢直接嗆聲」，許多立委選前都說會做、會處理，結果當選之後實際做到的根本沒幾個，「像人在講話好不好，現在是把我們台灣囝仔當做是白癡？」並再次痛斥像徐國勇這樣的回覆，應抓出來甩巴掌才對。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
一倒噴3萬！他Gogoro被撞倒「挨轟敲詐維修費」　網秒懂：
快訊／男子爬象山爬到一半突倒地！失去生命跡象急搬下山搶救
60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」3女共侍1夫
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

獨／高雄驚爆隔離檢疫與一般旅客混住！他驚見隔壁房「門前一張椅」

家中生化武器！爸得香港腳「回家沒洗手」　寶寶屁股竟遭殃

「你現在出門就回不來了」3歲女突飛奔抱著哭　爸：從心裡寒起來

徐國勇為實坪制舌戰高嘉瑜！館長批綠營「滿腦統獨」：當人民白癡

國慶焰火50萬人擠爆台南　黃偉哲親站街頭感謝所有作業人員

大媽斥「台語很土，請講國語」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

台南國慶焰火華麗結束　環保英雄迅速恢復市容面貌清理150噸以上垃圾

快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

國慶收假日海象不佳　基隆-馬祖、布袋-馬公等19航次停航

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

Ella.鄭元暢狂回憶《薔薇之戀》　忘了角色名...大喊：快40歲不能忘東西嗎

女生這樣做讓男生超心動！ 懂裝可愛+穿真理褲是必須的？

楊超越很會Freestyle「被封為說唱歌手」　Battle 187cm劉宇寧：腿長像踩高蹺！

饒河夜市「地瓜父子」真相起底！ 媽怒：沒收捐款輪椅也不是爸的

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

獨／高雄驚爆隔離檢疫與一般旅客混住！他驚見隔壁房「門前一張椅」

家中生化武器！爸得香港腳「回家沒洗手」　寶寶屁股竟遭殃

「你現在出門就回不來了」3歲女突飛奔抱著哭　爸：從心裡寒起來

徐國勇為實坪制舌戰高嘉瑜！館長批綠營「滿腦統獨」：當人民白癡

國慶焰火50萬人擠爆台南　黃偉哲親站街頭感謝所有作業人員

大媽斥「台語很土，請講國語」　她當場回擊！曝兒時心痛記憶

台南國慶焰火華麗結束　環保英雄迅速恢復市容面貌清理150噸以上垃圾

快上路！國慶收假日國5北向車多　下午「9地雷路段」要開始塞了

國慶收假日海象不佳　基隆-馬祖、布袋-馬公等19航次停航

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

賞煙火遊客嫌「接駁等好久」！　司機曝車窗狂被敲、10hrs沒休息

快訊／警政署地下室火警！　火舌狂燒雜物無人傷亡

國慶日台灣藝人全噤聲…「這8藝人」霸氣開口網讚爆！　歐陽娜娜神隱又被轟

獨／高雄驚爆隔離檢疫與一般旅客混住！他驚見隔壁房「門前一張椅」

10米太空人、飛碟上演「星際箏霸戰」！桃園風箏節17、18日登場

陸委會要北京「約束官媒」　胡錫進：我們有權利發聲！

5歲男童山上指「這是恐龍足跡」　專家查看驚「1億多年」白堊紀！

台乙／李孟哲梅開二度追趕金靴　ACA 5比0勝Playone師大

日職／田中將大回日本？　老東家樂天調查中

小威統治力不再　近4年大滿貫女單出9個不同冠軍

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

生活熱門新聞

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

400無人機排出6字　萬人激動哭了

京華城4月2死　命理師曝恐怖原因

蓮花颱風誕生！另2颱恐接力生成　晚起變天防大雨地區曝

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

40萬人湧安平　散場車潮塞數公里

快訊／開幕第2天網罵爆！台中「總站夜市」大停電

康軒董座霸凌吹哨人　大同大學取消頒授名譽博士

屏東滿盤生魚片只要300元...網笑：北部人哭了

潑屎妹自立屎幫幫主　不屑「一日60萬包養」

還原奶揭祕！真假鮮奶成本竟差數倍

教練被學生打槍　殺人裝殉情手心露餡

台中「總站夜市」大停電　台電回應了

政府認證「萊豬可以吃」！名醫氣炸

更多熱門

相關新聞

館長案槍手傳羈押房當老大　看守所澄清

館長案槍手傳羈押房當老大　看守所澄清

館長案槍手、有竹聯幫寶和會背景的劉丞浩，涉及殺人未遂罪被收押禁見。有消息傳出，劉丞浩被關押的41天已經成為羈押房內老大，身形明顯腫了一圈，對此北所9日晚間緊急發聲明還原事情真相。

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

槍擊館長　驚見神秘人「老K」幕後操盤

槍擊館長　驚見神秘人「老K」幕後操盤

金管會：國人買高收債「違約」逾450億尚無異常

金管會：國人買高收債「違約」逾450億尚無異常

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

捲17億逃亡10年！騙徒最後竟栽在「館長槍擊案」...

關鍵字：

館長高嘉瑜實坪制登錄

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

路上驚見4輪Gogoro！他看傻：特斯拉？

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

24歲人妻「家中接客」！公公一旁把風

小馬1個月減8kg「鮪魚肚變8塊肌」！秘訣公開

400無人機排出6字　萬人激動哭了

路上看到機車煞車燈恆亮　網批恐藏危機

60億男星爽開後宮！「極樂4人行30年」

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

大媽硬騎重機！　刮傷「2萬多安全帽」馬上閃人

9人家中聚餐7死、2命危　竟是吃了冷凍一年的「酸湯子」

Bossini千金韓國整形　口鼻噴血亡

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

《我的婆婆》劇情大反轉！　他比「一哥」先悲劇

鼠寶逃家多日　室友車蓋翻出牠！

更多

最夯影音

更多
耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤

耳朵常發癢！檢查發現長「結石」護士巧手清潔...耳道變乾淨紅潤
陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

陳漢典「絕殺凱莉」建功...不忘暖拉起對手　小煜激起勝負慾怒喊...阿樂超帥「接球回殺」

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

Jasper為了跟陳小春玩「讓出最屌玩具槍」　自己只拿小槍...應采兒笑了：跟小白癡一樣

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

一年一度的獵戶座流星雨來了！10／20、21晚上「每小時20顆起」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面