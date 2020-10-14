川普賓州造勢喊反中　嗆拜登上任取消關稅：投給他就是投給中國！

▲ 川普本周將出席一連串大型造勢活動，到訪愛荷華州、喬治亞州、北卡羅萊納州等地。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統大選倒數21日，現任總統川普13日來到搖擺州賓州，再度打出中國牌，直指民主黨對手拜登一旦當選，就會取消對中國徵收的關稅。他說，「這次的選舉就是個簡單的選擇，如果拜登贏了，那中國就贏了。」

川普13日晚間現身賓州，出席自確診新冠肺炎以來的第2場大型造勢活動；期間，他把矛頭指向中國，並強調他當日上午他已簽署行政命令，打擊在全美各地「賣假貨」的中國商人，且自上任後，他就採取有史以來最強硬的行動，對抗中國政府對美國就業的威脅。

「我們向他們（中國）收了那麼多錢，然後我們把錢給國內農民，因為農民早被鎖定」，川普表示，「這次的選舉就是個簡單的選擇，拜登贏了，中國就贏了……如果我贏了，你們就贏了，賓州就贏了，美國就贏了，這非常簡單。」

川普接著話鋒一轉，點名拜登是「投降的瞌睡蟲」，把就業機會送到北京政府眼前，而這也是中國希望拜登勝選的原因，且將會取消他所提倡的對中關稅，「拜登競選陣營唯一不變的是『他會投降』，如果讓那個沉睡的傢伙得到總統的位置，中國將會擁有美國。」

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