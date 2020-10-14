袋子破2萬票根撒大街！客運女會計哭：幫我撿　熱血警民30分搞定

▲2萬多張車票存根灑落大街，總達客運黃姓女會計求警一起幫忙撿拾。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市總達客運黃姓女會計，日前騎車行經中清路二段時，手上提著的塑膠袋遭強風吹破，袋中裝的2萬多張欲交予政府提出輔助金申請的車票存根，頓時漫天飛舞，讓黃女焦急地穿梭在車陣中撿拾票根，見警方獲報而來，哭喊求警協助，經員警與在場熱心民眾幫忙，最終花了近半小時將車票回收完成。

台中市第五警分局水湳派出所巡佐賴信志、警員林宥宏8日晚間9時許巡邏時，接獲派遣在中清路二段165號前有為民服務案件需警方協助。2員前往案發地，還沒到場便遠遠看到白色紛飛的不明物體，心感納悶是什麼東西漫天飛舞，趕緊走近隨手撈了一張，原來是感應紙車票，上頭印著總達客運。此時一名婦人蹲在路邊的轉角，著急的追逐撿拾飛舞的車票，哭喊著請警方協助。

▲2萬多張車票存根灑落大街，總達客運黃姓女會計焦急將票根拾回。

警方見現場車潮眾多且風勢強勁，飛舞的車票怕影響往來的用路人行車安全，賴員立即投入實施交管，另林員及許多路過的熱心民眾聞訊後，亦紛紛投入車票的撿拾行列，由於車票數量相當多，在警方的即時交通疏導與眾人的合力下，花了近半個小時將車票回收完成並排除現場。

經了解，原來這位總達客運公司的黃姓女會計，當晚隨身攜帶約2、3萬張的車票存根聯，準備向市政府提出補助金申請，恰巧當晚正逢季節性強風來襲，吹破了裝滿車票的手提塑膠袋，因此飛灑在道路中。所幸這2位暖警趕緊交通管制、疏導人車，加上許多熱心民眾協助撿拾，因此黃小姐對警方及眾人協助相當感激。

▲在警方的即時交通疏導與眾人的合力下，花了近半個小時將車票回收完成並排除現場。

台中市第五警分局長郭士傑表示，同仁積極且妥適的交通疏導，讓黃女得以順利回收車票，也避免車輛往來的危險，但也提醒民眾駕駛交通工具載物時，物品要確實包裹紮穩，以免重要物品散失，影響道路安全。

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