騎車「拿起」手機罰1千！放在手機架使用是否違法...交警給答案

記者白珈陽／台中報導

許多駕駛人會趁停等紅燈或塞車時，利用空檔滑手機，若有不慎恐將發生交通事故，也因此警方對此動作嚴格執法，無論是汽、機車駕駛，只要行駛於道路上「手持」手機，就會予以重罰。有民眾產生疑問，那機車族將手機置放於「手機架」使用，是否違法？對此，台中市警局交通大隊指出，現行法規僅規範「手持」開罰，使用手機架則尚無法可罰。

▲台中市警局交通大隊指出，現行法規僅規範「手持」開罰，使用手機架尚無法可罰。（圖／資料照片／記者季相儒攝）

台中市警局交通大隊表示，根據《道路交通管理處罰條例》第31條之1第2項規定，「機車駕駛人行駛於道路時，以手持方式使用行動電話、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為者，處新台幣1000元罰鍰」，汽車駕駛人則處3000元罰緩。

台中市警局交通大隊進一步指出，駕駛人行駛於道路上，包括停等紅燈或是待轉時，以「手持」方式使用手機、電腦或其他相類功能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全的行為者，皆屬違規行為，交通大隊強調，只要駕駛期間「手持」手機，不論接觸時間長短，即使只拿起瞄一眼，都是違法。

不過上述法令，僅針對駕駛人「手持」手機開罰，若駕駛人將手機固定於手機架上使用，目前是無法源依據可開罰；交通大隊說，就算如此，駕駛人利用手機架將手機固定使用，仍會造成分神、不專心，影響行車安全，若警方在路上看見不妥的使用行為，會進行善意勸導，警政署也建議交通部修法。

台中市警局交通大隊也提到，只要駕駛人將汽、機車臨停在適當地點，將車輛處於靜止且安全的狀態，就算人還在車內沒有熄火，在此情況使用手機則不算違規。

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