台中孕婦半夜破羊水了...老公求警開道　6分鐘到醫院順產

▲台中市大甲警分局警員協助賴男開道，僅花6分鐘就抵達醫院。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市后里區一名孕婦半夜突羊水破且落紅，賴姓丈夫趕緊開車將她帶去醫院，途中行經三豐路三段與馬場路口停等紅燈時，看見巡邏警車，急忙搖下車窗請求警方協助，員警得知原委立即以警車開道，17分鐘的路程僅花6分鐘就抵達醫院，賴妻也順利產下女嬰，夫妻倆十分感謝警方及時協助。

台中市大甲警分局表示，轄區義里所警員莊忠群、林志禹於13日凌晨3時許執行巡邏勤務，至后里區三豐路三段與馬場路口停等紅燈時，賴姓男子駕駛自小客車，停靠巡邏車旁並搖下車窗向警方招手求助，焦急表示「警察先生，我太太羊水破了，有落紅情況，要趕到豐原區呂維國婦產科生產」。

由於該地離醫院還有一段路程，賴男請求警方協助開道，警方得知原委，立即驅車護送開道，讓原先須耗時17分鐘路程，警方僅6分鐘就順利抵達醫院，賴妻也順利產下女嬰。

賴男事後向警方表示，這是他們的第2胎，妻子原本離預產期還有一段時日，未料半夜突然破水落紅，還好警方即時協助救援，才幫助小生命的誕生，夫妻對於警方即時協助表達萬分感謝，也特地於警局長室臉書留言致謝「還好遇到兩位熱心帥哥員警」。

▲賴男夫婦於警局長室臉書留言致謝。

▲賴男十分感謝警方協助。

大甲警分局義里所員警表示，為民服務是身為人民保姆的職責，自己只是將心比心，將分內工作做好，為需要警察協助之民眾，盡一己之綿力，不足掛齒。大甲警分局呼籲，若民眾有緊急事故需要處置，都可以撥打110請求警方協助。

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