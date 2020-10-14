2020長榮空姐愛心年曆搶先看　28位火辣空姐穿旗袍合體北港媽祖

▲2020長榮空姐愛心年曆。（圖／長榮空姐愛心年曆提供）

記者賴文萱／台北報導

由長榮航空空姐發起的「長榮空姐愛心年曆」今年邁入10周年！這次年曆找來28位著旗袍的空姐，結合媽祖廟會文化，動員超過百人以上拍照。這次年曆售價為290元，每本捐贈100元給公益團體，幫助被遺棄或出養，偏鄉需要醫療的孩子。

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發起人林佳楓表示，愛心月曆邁入十周年，走過一年又一年風雨日曬，今年一場肆虐全球的病毒風暴，本以為會中斷已經9年的使命，但因緣和北港朝天宮相遇後，希望用北港媽祖的慈悲與空姐的美麗，讓愛繼續飛揚，攜手為孩子努力，期望讓笑容化解疫情下的艱辛。

▲2020長榮空姐愛心年曆。（圖／長榮空姐愛心年曆提供）

今年年曆主題結合媽祖廟會文化，找來28位著旗袍的空姐入鏡參與拍攝，整體拍攝活動動員超過百人以上。每本年曆售價為290元，每本捐贈100元給公益團體，事實上，愛心年曆的販售，9年來捐款已超過700萬元，全數幫助被遺棄或出養，偏鄉需要醫療的孩子。

▲長榮空姐愛心年曆，今年與媽祖廟會文化結合。（圖／長榮空姐愛心年曆提供）

今天長榮空姐愛心月曆也特別在雲林北港朝天宮舉辦記者會，林佳楓表示，走過十年，回首這世界早已變得不一樣，從當初的無心插柳，到現在承載許多人的期望，朋友們的支持力挺讓我們感動，十年走來始終不寂寞。

林佳楓表示，愛心空姐年曆串起來自各地一點一滴微小的力量，期待聚沙成塔、涓滴成河，走過十年，還要繼續邁進另一個十年，疫情改變了世界，但改變不了她們的初心。

▲2020長榮空姐愛心年曆封面。（圖／長榮空姐愛心年曆提供）

另外，空姐愛心年曆封面拍攝則是一個愛的傳承，由當年度一到十二月的空姐，將愛心繼續交捧給下一個年度的空姐，讓更多人有機會參與這個拍攝。

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