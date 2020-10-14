基隆捷運助攻2022市長？　林右昌：想太多！但開心3城市有共識

▲基隆市長林右昌，於中常會前受訪。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

交通部長林佳龍13日邀集北北基市長召開「北北基軌道路網政策溝通平台」起始會議，拍板基隆捷運線升級為中運量捷運，被認為是替基隆市長林右昌佈局2022。對此，林右昌14日說，這可能想太多，但他也坦言滿開心，難得三個城市過去有歧見，最後有共識、整合。

林右昌在出席民進黨中常會前受訪表示，這件事要感謝林佳龍、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，願意接納基隆的建議，以國土規劃高度、大台北首都圈軌道路網，重新看待基隆捷運。

林右昌表示，大家最後達成共識很難得，特別是基隆捷運能跟民生汐止線整合，這是台北市、新北市與基隆市民的福氣，三個城市市民是最大贏家。

不過，也有媒體追問，這是不是在替林右昌「鋪路」，意指佈局2022年台北市長選戰。對此，林右昌說，這可能想太多了，大家是站在專業角度，自己本來就是讀都市計畫，從區域發展、大都會來規劃這件事，不要用政治算計來看待。

林右昌講完後本來要轉身離開，但又停下腳步補充說，其實自己滿開心的，這是一個很開心的事情，難得三個城市過去有歧見，但最後能有一個共識。

其他人也看了這些...

►基隆捷運台北端地下延伸南港 柯文哲：增加的費用「北市願多出一點」

►基隆輕軌升級捷運整合「汐民線」 侯友宜：新北願分擔更多經費

►跨出30年來關鍵一步！基隆捷運升級 林右昌：促進大台北首都圈

更多熱門新聞...

►林佳龍偕北北基打造觀光軌道：高鐵延伸宜蘭、坐火車去旅行

►傳基隆捷運稱「南基捷運」 柯文哲：改名就開始賺錢？

►北北基首長坐下來談！侯友宜：汐止民生線延宕18年盼快動工



►振興一下我們的美麗