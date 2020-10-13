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東北季風海象浪況不佳　基隆嶼國際磯釣賽延期至11月

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▲基隆嶼登島。（圖／記者林敬旻攝）

▲基隆嶼。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府原訂10月17、18日舉辦一年一度「2020基隆嶼國際磯釣賽」，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，考量參賽選手的安全，本屆賽事及「潮海釣，港味市集」相關活動，將順延至11月14、15日舉行。

產業發展處指出，原訂10月17、18日舉辦之「基隆嶼國際磯釣賽」，因受到東北季風影響，基隆嶼周邊海域海象浪況都超過1.5公尺以上，已超過安全警戒範圍，為確保參賽選手安全，經評估後，本次賽事將順延至11月14、15日舉行。

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▲東北季風海象浪況不佳 基隆嶼國際磯釣賽延期至11月。（圖／基隆市政府提供）

▲2020基隆嶼國際磯釣賽延期至11月14、15日。（圖／基隆市政府提供）

產業發展處表示，「潮海釣，港味市集」相關活動，也將一併順延舉辦。主辦單位將以電話及E-mail方式通知每位選手，如因順延無法參賽的選手，主辦單位收件後將在10個工作天內辦理全額退費。

另外，也將同步開放選手報名（線上報名系統：https://bit.ly/2vJlk6j），名額以因延期取消參賽的選手人數為準（至多60名)，報名期限即日起至11月6日額滿為止。詳細的活動資訊或是最新公告，請隨時關注「Hi 嗨基隆鎖管季」或是「2020基隆嶼國際磯釣賽」官方網站。

基隆市政府再次提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全，才能開心釣魚平安回家。

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