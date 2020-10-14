iPhone 12防摔、夜拍、售價大亮點　3C達人卻點出「隱藏缺點」

▲iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）



中央社

蘋果iPhone 12新機出爐，3C達人點出防摔面板、方直角外觀、夜拍升級等亮點，但有3C部落客認為，除支援5G、Pro變便宜外，並無太多「爆點」，且5G基地台還不普及，換機不如等明年。

蘋果今天凌晨1時舉行發表會，端出支援5G的iPhone 12系列新機，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone12 Pro Max。

3C達人Tim哥分析，讓消費者最有感的3大亮點分別是：

● 和康寧共同開發的全新超磁晶蓋板玻璃，號稱能提供比過去高4倍的防摔機能；邊框改採與iPhone 4相似的直角方正設計，外觀吸睛。

● 錄影功能升級，實現「杜比視界」HDR（高動態範圍）影片的一站式體驗；iPhone 12系列全面升級夜拍和夜間錄影功能，解決消費者先前抱怨iPhone 11夜拍不能超廣角的痛點；另外，iPhone 12系列4款機型全部搭載A14仿生晶片，堪稱「筆電」等級的處理器，拿來打線上遊戲英雄聯盟（LOL）流暢度都沒問題。

● 5.4吋iPhone 12 mini是目前全球最小、最薄且最輕的5G智慧型手機，螢幕跟iPhone 8相當，但體積更小，相信會吸引不少喜愛單手操作手機的族群。

不過，許多網友認為蘋果這次在iPhone 12功能升級上並無太多「驚喜」，被最多網友討論的反而是價格。

3C部落客林小旭認為，今年iPhone12系列一如預期加入5G行動通訊，而且Pro價格部分反而比去年iPhone 11 Pro系列更便宜，不過，除此之外，並無太大亮點或爆點。

他指出，即便iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 加入LiDar 光學雷達掃描儀，但對一般消費者來說並沒有太大感受，反而是HomePod mini智慧喇叭創造出更多有趣的玩法，例如可與iPhone做音樂接力、可做家庭的廣播系統等，讓語音互動以及智慧家庭的遠景更往前邁進一步。

林小旭也認為，由於國內5G基地台普及度仍有很大的成長空間，今年即便iPhone 12系列加入5G行動通訊，但會建議消費者等明年5G基地台更多、更廣、費率也更便宜之後，再入手更成熟的iPhone 13（暫名）系列，一方面可以獲得更多的硬體升級，另一方面5G體驗也會比較好，更重要的是可以避免蘋果首款5G版iPhone可能的問題，例如當年iPhone 4導入4G時發生的天線門事件。

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