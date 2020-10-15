發表到開賣僅8天！iPhone 12「變回iPhone 4」供貨吃緊　Pro最缺

▲iPhone 12有黑色、白色、綠色、紅色及藍色5種顏色。（圖／翻攝自蘋果網頁apple.com）



中央社

iPhone 12與12 Pro將在23日開賣，市場看好將引爆銷售潮；但通路商表示，開賣前後兩波供貨吃緊，預估全台不到12萬支，比去年iPhone 11同期少很多，Pro到貨比例更不到3成，供需比例恐怕相當懸殊。

蘋果14日凌晨1時舉行發表會，端出支援5G的iPhone 12系列新機，包括5.4吋iPhone 12 mini、6.1吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro，以及6.7吋iPhone12 Pro Max。

其中，iPhone 12和12 Pro將於23日正式開賣，全台蘋果經銷商和5大電信均嚴陣以待。市場看好，iPhone新機將成為刺激5G升級潮的最佳武器，以電信商的預約成績來看，iPhone 12有望引爆銷售熱潮。

通路商高層稍早對中央社記者透露，iPhone 12兩款新機首波將於下週開始到貨，加上23日開賣後的補貨，全台2波到貨合計預估不到12萬支，比去年iPhone 11同期少很多；而10月底預估會到第3批貨，合計3波全市場估有20幾萬支，因此進入11月後，供不應求的狀況會相對緩解一些。

分析iPhone 12系列到貨狀況，通路商高層認為，這次從蘋果發表到開賣只有短短8天，時間「真的很趕」，因此蘋果採分批到貨，預估到月底貨量才會較為充足，而去年iPhone 11有三款新機齊發，整體到貨量就比今年大不少。

他進一步表示，由於iPhone 12 Pro和前一代售價相比「不漲反降」，降幅在新台幣2000元到4000元；而iPhone 12則是調漲2000元。一來一往下，iPhone 12和12 Pro 128GB版本的價差只有5400元，吸引不少果粉直接升級，因此Pro將是開賣初期最熱銷的機種。

▲ iPhone 12（圖／翻攝蘋果官網）



他指出，由於去年iPhone 11銷售比11 Pro好，因此12 Pro今年到貨比例不到3成，其中又以「太平洋藍」新色最缺，預估Pro系列缺貨狀況會最嚴重，到11月以後也還是會有類似情形。

整體而言，通路商高層表示，iPhone 12系列靠著售價變甜、5G、夜拍升級、回歸iPhone 4經典外觀等亮點，銷量有望進一步成長，且會熱銷到農曆年，對Android陣營將造成不小壓力。

他預估，iPhone 12系列初期銷售主力為Pro系列，至農曆年的主力將轉為訴求更經濟取向的iPhone 12；而11月開賣的mini因為螢幕小、Max則是體積較大，都會是需求相對較少的機款。

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