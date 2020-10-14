男撿屍反被糾纏求負責！向她父母自首也擋不了　崩潰出大絕：告我

▲女子夢夢（化名）酒醒時發現自己全身赤裸，下體疼痛，氣炸提告友人朱男撿屍硬上。（圖／翻攝pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

朱姓男子與女子夢夢（化名）一日相約KTV飲酒歡唱，結束後朱男見夢夢醉倒狂吐，遂提議先至摩鐵休息，怎料在房內他卻不顧夢夢一再提醒「你不能碰我、不可以撿屍」，仍與女方發生關係。對朱男有好感的夢夢，酒醒後不斷以此要對方負責，朱男因已有女友，為了斷乾淨，主動要求夢夢對他提告，近日法院判決出爐。

朱男因買手機認識女子夢夢，2人一日晚上11點許相約彰化市某KTV唱歌，開心喝紅酒同歡，隔日凌晨2點多，朱男見夢夢不勝酒力狂嘔吐，也無法自行行走，遂提議一起到附近摩鐵休息，夢夢答應後2次提醒朱男：「你不能碰我、不可以撿屍。」

沒想到進房後朱男完全不把話放在心上，將女方脫衣解褲後直接上。同日上午夢夢清醒，發覺身上一絲不掛且下體有痛感，經質問朱男，才得知自己遭撿屍。雖然如此，夢夢與朱男事後仍有聯繫，甚至還上摩鐵上床2次，一切直到朱男坦言自己已有女友，2人才關係生變、發生爭執。

朱男後來不斷遭夢夢糾纏，他最後主動前去夢夢家向女方父母自首道歉，希望可以就此斷乾淨，然而夢夢卻不買單，執意男方要對她負責，最後朱男因實在沒有辦法脫身，便主動向女方表示，「那你就告我好了」，並一起前往警局報案。

法庭上，朱男承認有與夢夢酒後發生關係，但強調雙方是合意性交，而朱男辯護律師則以夢夢當下還有配合起身、更換姿勢的舉動，指出女方性交時意識清醒，並非被撿屍；朱男無奈指出，夢夢是因不甘遭疏遠、由愛生恨，才故意提告以求報復。

彰化地院一審認為，不管2人關係為何、曾經是否交往，但朱男還為此特地前去向夢夢父母道歉，顯然代表他們酒後性交並非合意，審結依乘機性交罪判朱有期3年6月；案經上訴，台中高院審結維持原判。全案仍可上訴。

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