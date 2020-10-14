男大生花7200租女友　掀衣看胸摸臀喊「想綁架妳」下場曝

▲陳姓男大生在網路上花7200元租女友3小時，怎料期間他卻越界猥褻女方，慘遭判刑6月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

18歲陳姓男子2019年間向某演員仲介公司聯繫，談妥以3小時7200元的代價，讓女子夢夢（化名）扮演成自己的女朋友，但約會期間他卻違反當初約定，在大安森林公園陰暗處掀夢夢衣領偷看她胸部，甚至伸手襲臀。台北地院近日審結依強制猥褻罪判陳男有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。可上訴。

陳姓男大生2019年7月時透過Line與「愛演戲-臨時演員」仲介公司聯繫，詢問出租女友服務，雙方最後談妥以3小時7200元的費用，讓女子夢夢於隔月2日晚上6點至9點扮演陳男女友，並約定期間僅可牽手、摸頭及擁抱。

約會當天陳男與夢夢相約台北車站，2人在速食餐廳用餐結束後，起身前往大安森林公園散步，未料期間陳男竟向夢夢恫稱，「想帶妳回家、綁架妳」，暗示想與女方發生性行為，最後甚至直接在公園較陰暗少人的地方，不顧夢夢意願，出手撫摸她大腿，並接續翻開她衣領看胸、襲臀，夢夢直到約定時間結束才順利脫困，得以至警局報案。

法庭上陳男坦承犯行，法官根據他書寫的道歉信以及他與仲介公司的line對話紀錄，認定他犯行屬實，但考量他過去無任前科紀錄，犯後態度良好，案發時年僅18歲，現在仍在大學就讀中，審結依強制猥褻罪判他有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►20歲妹子宮炎！淫邪推拿師扯「性高潮」有療效 摩鐵逼自慰排毒

►曾和少女性交獲緩刑 色男再逼高中妹自拍露點照「不給就封鎖」

►男撿屍反被糾纏求負責！向她父母自首也擋不了 崩潰出大絕：告我