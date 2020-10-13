FB不想掛穩交！這5星座「愛得超低調」　天秤羞喊：甜蜜兩人懂就好

▲你的另一半也是談戀愛超低調的星座嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

在你身邊，也有不喜歡公開戀情，和另一半低調甜蜜的朋友嗎？有些人認為這是私事不需要昭告天下，也有人擔心見光死、不想成為親友間茶餘飯後討論的對象。YouTube《安德魯的賤聲房》就統整出低調保密、呵護愛情的星座Top5，你的伴侶就是這樣嗎？

有哪幾個星座是自己不願意說，你根本不會察覺他/她戀愛ING呢？來聽聽安德魯怎麼說（請參考自己的太陽及金星）：

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1. 水瓶座

水瓶座嚮往無拘無束的生活，天生有著反骨、叛逆的精神，戀愛對水瓶而言純屬私事、與他人無關，因次想說時自然會分享。加上在水瓶心中，最理想的情人是朋友也是家人，因此除非你觀察能力敏銳，否則是很難從他們的互動中發現端倪，喜歡讓戀情自由發展。

金星在水瓶的網友們，是標準的活在當下類型，對於承諾或未來不會有太多期望，有點悲觀的水瓶會珍惜每一天，不知道愛情能走多久長遠，也因此不會選擇一交往即公布戀情。

2. 巨蟹座

巨蟹座非常保護、呵護自己的戀情，尤其容易為情操煩的他們，擔心戀情一公開即告吹，有壞事發生、或有人介入破壞。巨蟹喜歡在兩人世界裡陪伴彼此，與其和朋友一天到晚應酬聚會，更享受兩人單獨相處的時光，他們不會主動曬恩愛，若另一半比較高調，他也會配合；但本身傾向於關係穩定後才會慢慢分享給身邊親友的類型。

金星落在巨蟹的網友們，則討厭花俏式的戀愛，另一半喜歡與人交際、成天往外跑，容易讓巨蟹們覺得沒安全感。他們注重家庭關係、嚮往走入家庭，愛情中平凡的小幸福，對他們而言是最浪漫的事。

▲處女座隱瞞戀情的主要原因，在於怕親友不喜歡現任。（示意圖／pakutaso）

3. 處女座

處女座給人精明幹練的形象，也許在工作上表現出色，但遇到感情則有點害羞。很多處女座面對感情羞澀與平時強勢的形象呈現反差萌。處女座天生容易操心，遇到感情也容易想很多，一定要等到很穩定才願意公開，就怕戀情見光死，他們不是刻意隱瞞，而是對愛情沒信心，不管私人領域或感情，只要有人關心，就倍感壓力。

金星在處女座的網友面對感情的想法更加傳統，隱瞞戀情的主要原因就怕家人朋友不喜歡現任，在戀情上渴望被祝福、肯定的處女座，當家人朋友不看好這段感情，內心會動搖。他們需要反覆確定，往前跨一步都需要很大勇氣，因此在確定夠穩定後才會開誠布公兩人關係。

4.天秤座

非常保護個人隱私的天秤，不是故意隱瞞戀情，而是不想成為大家茶餘飯後的話題，對於閒言閒語有些反感。當伴侶覺得自己沒有被主動介紹予身邊的朋友而感到失落時，你要知道這是天秤保護兩人戀情的貼心舉動，很大的原因在於他認為倆人關係還不穩定，但若真的有人問起他也不會否認。在感情中的低調反而是天秤另一種高招炫耀，兩人甜蜜只要兩人懂就好。

金星在天秤的網友，一開始對愛情的困惑會很大，就像是「天秤」一樣要等到自己達到平衡，真的確定感情後才會試著慢慢公開。金星天秤很享受曖昧關係，當對你產生相當程度的依賴感時，就會公開關係了。

5.摩羯座

低調是摩羯的專長，本身不喜歡大張旗鼓公開戀情的他們，會選擇以行動表現，像是在眾人面前牽起你的手，或在他人面前對你無微不至的呵護。追求平穩愛情的摩羯卻欣賞和自己完全不同的人，不論是年齡或社會地位，喜歡高難度戀愛的他，更加保護這段愛情。當他主動公布宣示，就是捍衛自己愛情的時候。

金星在摩羯的網友談戀愛時一定要有保障，他們喜歡獨立的人，希望另一半在事業上有所成就，在現實層面的需求也很注重，若在你身上看不到未來，絕不輕易公開戀情。當他突然地放棄一段感情，代表你不是個可靠、理想的伴侶。