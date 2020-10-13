黃偉哲感謝南鐵拆遷戶的犧牲　台南市政府也要記取教訓

▲台南鐵路地下化工程用地取得問題終於落幕，台南市長黃偉哲代表全體市民向各界表達感謝，他更要感謝拆遷戶的犧牲。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程用地取得問題，13日下午終於落幕，台南市長黃偉哲代表全體市民向各界表達感謝，他要感謝拆遷戶的犧牲，感謝市民朋友們耐心，及執法人員跟鐵道局工程人員的辛苦。

黃偉哲市長指出，因為這個案子已經拖了十幾年，大家都耗了很久的時間，今天終於完成用地取得，黃偉哲覺得十幾年下來，沒有一方是贏家，台南市政府一定會記取這個教訓，未來對重大公共工程用地的取得，一定會花更多的時間去和市民溝通。

台南市長黃偉哲表示，南鐵地下化工程，10多年來，說真的對拆遷戶來講，他們失去了他們的房子，雖然得到一些補償，但對於市民朋友們來講，也已經等了十幾年，期間所衍生的交通問題、碳排問題，甚至交通事故不斷等問題，對全體市民來說，各方都不是贏家。對政府來講，因為工程延宕了十幾年，整個工程的預算經費一再追加，坦白講也是增加了很多負擔。

黃偉哲表示，此案給台南市政府的教訓就是，日後對於任何重大公共工程的用地取得，他覺得政府其實有必要再花更多時間去溝通、去協調，一定要把溝通、協調做的好，將來用地取得才會平順，這個教訓，台南市政府會努力學習。

・秋冬必備潤澤神物