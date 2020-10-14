台青參與對岸活動淪為「統戰」工具　國台辦：民進黨製造寒蟬效應

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者魏有德攝）

記者任以芳／北京報導

國民黨前主席洪秀柱出席第三屆海峽兩岸青年發展論壇，陸委會表示，如果涉及違規將處理，並且呼籲台灣青年不應參加此類活動，以免淪為「統戰」宣傳工具。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14日）表示，民進黨當局製造「寒蟬效應」，究竟是誰在損害台灣青年利益，外界可以看的一清二楚。

朱鳳蓮表示，民進黨當局出於一黨之私，蓄意阻撓破壞兩岸民間交流活動，極力威脅打，致力於改善兩岸關係的島內人士，製造「寒蟬效應」，損害台灣同胞的正當權益和利益福祉。誰在為台灣青年著想，誰在損害台灣青年的利益福祉，一清二楚。

▲今年第十二屆海峽論壇部分台青出席引發台灣輿論爭議。（圖／中國台灣網提供）

另外，近期台灣媒體調查顯示民眾對兩岸關係評價轉趨惡化，傾向「獨」的比例有所上升。對此，朱鳳蓮表示「威脅台海和平穩定，破壞兩岸關係的罪魁禍首是民進黨當局和「台獨」勢力。」

朱鳳強調，他們綁架台灣民眾，甘當西方反華勢力的「棋子」，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。「台獨是歷史逆流，是走不通的絕路，只能給台灣帶來不可承受的風險，給2300萬台灣民眾帶來深重災難。」

最後，朱鳳蓮指出，只有遏制台獨，兩岸關係才能和平穩定發展，兩岸同胞的利益福祉才能得到增進和維護。我們相信，越來越多的台灣民眾會隨著事實的演進，看清這一點。