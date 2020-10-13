兩岸同屬炎黃子孫、都是中國人！洪秀柱：戰爭只會得到貌合神離的統一

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者魏有德攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

第三屆海峽兩岸青年發展論壇今（13）日在浙江舉行開幕式，國民黨前主席洪秀柱致詞時指出，戰爭也許可以解決統一的問題，但中華民族的內部戰爭只會增加彼此的仇恨，為民族概念上的統一產生巨大的傷害，而且「戰爭以後只會得到一個貌合神離的統一，只會得到一個殘破需要重建的統一，只會得到一個倒退十幾二十年，再次被西方國家超越的統一。」

洪秀柱表示，即使兩岸目前荊棘滿佈，仍然有人在兩岸和平的道路上繼續奔走，仍然有人願意說出大部分台灣同胞追求和平的心聲。只要兩岸在「九二共識」這個定海神針的互信基礎上，堅守兩岸同屬一中、共同謀求未來國家的統一，這樣兩岸同胞絕對不可能兵戎相見。

令她擔憂的是，近年來在一些政治人物的挑撥之下，不僅兩岸漸行漸遠，一次次衝突和對立更造成人民之間的誤解跟仇視。「尤其是，部分網友謾罵、攻擊、『仇台』或是『仇中』的言論甚囂塵上，讓我們深感憂心和難過。」難道不能「存好心、說好話、做好事」，讓兩岸更為和諧嗎？

洪秀柱坦言，從過去的經驗中，發現台灣的部分媒體相當程度的隱匿、忽略了大陸的行為，不然就是以敵視、扭曲的態度去呈現對大陸的報導，「我們不該讓兩岸的交流築起高牆，我們不要背棄兩岸血緣係出一脈的事實。」

她對在座的朋友們說，「有的生長在台灣，是台灣人，有的生長在大陸，是大陸人，但我們都是炎黃子孫，我們都是中國人。各位朋友謀求國家未來統一，都規範在兩岸各自的法律當中。這不但是我們的夢想，更是我們奮鬥的目標。」

最後洪秀柱指出，希望參加這次論壇的各位年輕的朋友，都能夠立志做兩岸的「和平之子」，讓兩岸走向開明，開創隆景，相信各位有能力也有充分的智慧，能為中華民族的永續奠定更厚實的基礎，在華夏曆史長河中創建更光榮的盛世。