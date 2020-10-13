　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

兩岸同屬炎黃子孫、都是中國人！洪秀柱：戰爭只會得到貌合神離的統一

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者魏有德攝）

▲國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者魏有德攝，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

第三屆海峽兩岸青年發展論壇今（13）日在浙江舉行開幕式，國民黨前主席洪秀柱致詞時指出，戰爭也許可以解決統一的問題，但中華民族的內部戰爭只會增加彼此的仇恨，為民族概念上的統一產生巨大的傷害，而且「戰爭以後只會得到一個貌合神離的統一，只會得到一個殘破需要重建的統一，只會得到一個倒退十幾二十年，再次被西方國家超越的統一。」

洪秀柱表示，即使兩岸目前荊棘滿佈，仍然有人在兩岸和平的道路上繼續奔走，仍然有人願意說出大部分台灣同胞追求和平的心聲。只要兩岸在「九二共識」這個定海神針的互信基礎上，堅守兩岸同屬一中、共同謀求未來國家的統一，這樣兩岸同胞絕對不可能兵戎相見。

令她擔憂的是，近年來在一些政治人物的挑撥之下，不僅兩岸漸行漸遠，一次次衝突和對立更造成人民之間的誤解跟仇視。「尤其是，部分網友謾罵、攻擊、『仇台』或是『仇中』的言論甚囂塵上，讓我們深感憂心和難過。」難道不能「存好心、說好話、做好事」，讓兩岸更為和諧嗎？

洪秀柱坦言，從過去的經驗中，發現台灣的部分媒體相當程度的隱匿、忽略了大陸的行為，不然就是以敵視、扭曲的態度去呈現對大陸的報導，「我們不該讓兩岸的交流築起高牆，我們不要背棄兩岸血緣係出一脈的事實。」

她對在座的朋友們說，「有的生長在台灣，是台灣人，有的生長在大陸，是大陸人，但我們都是炎黃子孫，我們都是中國人。各位朋友謀求國家未來統一，都規範在兩岸各自的法律當中。這不但是我們的夢想，更是我們奮鬥的目標。」

最後洪秀柱指出，希望參加這次論壇的各位年輕的朋友，都能夠立志做兩岸的「和平之子」，讓兩岸走向開明，開創隆景，相信各位有能力也有充分的智慧，能為中華民族的永續奠定更厚實的基礎，在華夏曆史長河中創建更光榮的盛世。

▲國民黨前主席洪秀柱與大陸國台辦主任劉結一會面。（圖／記者魏有德攝）

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫怒「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆
張宇22歲180cm帥兒曝！「深邃雙眼皮」電暈網
美國為何不給台灣有用的武器？　母豬教主曝原因
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸同屬炎黃子孫、都是中國人！洪秀柱：戰爭只會得到貌合神離的統一

借力兩岸青年發展論壇　浙江再推惠台「新八條」措施

快訊／台諜案連環爆後　習近平視察海軍陸戰隊

陸媒：055型驅逐艦具反衛星能力　也能應對美軍隱形戰機

「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

美推動售台3項先進武器　陸：立即取消「將做必要回應！」

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功「存在意義都出問題」

驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆轉

二審國旗法　陸要求廣掛五星旗「愛國」：含幼兒園、駐港澳機構

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

《我的婆婆》王少偉怒踹Darren大罵「操x」　鍾欣凌告狀他狂笑場...導演大罵：滾蛋啦！！

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

兩岸同屬炎黃子孫、都是中國人！洪秀柱：戰爭只會得到貌合神離的統一

借力兩岸青年發展論壇　浙江再推惠台「新八條」措施

快訊／台諜案連環爆後　習近平視察海軍陸戰隊

陸媒：055型驅逐艦具反衛星能力　也能應對美軍隱形戰機

「練瑜伽10分鐘」她突癱軟倒地亡！暴斃現場曝：醫護就在一旁

17物種可帶原新冠　陸中科院：含猴、兔、貓、馬、豬、牛、羊

美推動售台3項先進武器　陸：立即取消「將做必要回應！」

國民黨改名「去中國」　中共黨媒：自廢武功「存在意義都出問題」

驚見妻「裸身被壓」！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」...結局驚人逆轉

二審國旗法　陸要求廣掛五星旗「愛國」：含幼兒園、駐港澳機構

中職／降吳東融升張志強　丘總：帶進總冠軍賽參考

許光漢苦熬爆紅感動「媽以我為榮」　現身松山家商「女高生狂尖叫」

日職／陳冠宇連5戰無失分　14日準備與陳偉殷連線

疑行車糾紛變街頭尋仇　15煞當街攔車毆人…警3天傳9人到案

車商保代同時代理多家保險公司　金管會：需充分揭露

雲門舞集《定光》台灣最終場　10/24、25台中登場

iPhone 12巨大升級！爆料人士曝「鏡頭大勝前幾代」提早2年問世

劇組才有人染疫…住家大樓又現確診者　任時完2度檢測新冠

中職／預告先發的演變　聯盟未規定所以沒罰責　

中職／陳重羽代打追平2分砲帶起4分大局　5局統一4比3樂天

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

紀念品沒人買！女店員氣炸：沒錢別玩

「幫我…幫我…」外送訂單備註求救　警員一到傻眼了！

伴娘婚禮激吻新郎！新娘出面還原3人私下內幕

名媛群奢華真相曝：：GUCCI絲襪輪流穿

恐怖「酸湯子」30hrs殺光母子4人

花43萬整形　21歲正妹死在手術台

正妹當街被逼「用嘴服務」！下秒發狠咬斷他弟弟脫身

驚見妻裸身被壓！綠帽夫氣炸「鞭子狂抽小王」

12歲妹坐29F天台　絕望跳下當場亡

兩岸和平統一可能性「微乎其微」

山西財大爆諾羅病毒集體感染

15歲資優生刺死霸凌者！死者父放話一定會報復

車廠老闆馬路擺刀片入獄！兒子一樣被逮

更多熱門

相關新聞

浙江兩岸青發論壇開幕 劉結一：篡改教科書，自斷根脈、自毀長城

浙江兩岸青發論壇開幕 劉結一：篡改教科書，自斷根脈、自毀長城

第三屆浙江兩岸青年發展展論壇今（13）日舉行開幕式，受疫情影響，參與人數雖不及往年多，仍吸引約260餘名兩岸相關青年及人士參與，包括從台灣專程趕來與會的國民黨前主席洪秀柱。大陸國台辦主任劉結一在開幕式上致詞時表示，兩岸青年追逐個人夢想，取決於國家民族，「篡改教科書、去中國化是自斷根脈、自毀長城的行為。」

洪秀柱與劉結一會面：兩岸不來往是最傷腦筋的一件事

洪秀柱與劉結一會面：兩岸不來往是最傷腦筋的一件事

出席浙江青年論壇 洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

出席浙江青年論壇 洪秀柱隔離出關先會省委書記袁家軍

將赴陸參加論壇　陸委會籲：留意社會觀感

將赴陸參加論壇　陸委會籲：留意社會觀感

洪秀柱將赴陸參加青年發展論壇

洪秀柱將赴陸參加青年發展論壇

關鍵字：

洪秀柱劉結一

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

爆料達人：iPhone 11、XR、SE 明起將降價！

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

安以軒「沒想到一年一個」宣布：封肚！

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面