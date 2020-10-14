「每天來回160公里」參加照服員訓練　她結訓大喊：我做到了

▲剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁高喊，「部落的長輩們，我做到了」。（圖／台東醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

「早上6點多起床一路開車，晚上回到大俱來都已經8點了！」剛拿到照服員結訓證書的陳素貞在愛車旁高喊，「部落的長輩們，我做到了」；家住長濱鄉大俱來部落的陳素貞7月份參加縣府委辦衛福部台東醫院的照服員訓練，6個星期以來每天來回160多公里，結訓證書到手那一刻算算路程，早就超過5000公里。

▲來自長濱鄉大俱來部落的陳素貞6個星期以來每天來回160多公里，接受照服員訓練。

陳素貞說，不是沒想過要放棄，尤其第3個星期之後課程進入管灌和清潔護理階段燒腦又耗神，突如其來的撞牆期讓她連起床都百般困難，支持她完成訓練的是大俱來部落文健站35位老人家，都在等她結訓考照成為正式的照服員，能夠每天看到她穿梭在文健站，向大家親切的請安問好。

▲學員楊陳田龍和陳素貞一樣，每天騎機車120公里從達仁鄉南田村趕到部東醫院上課。

不忍心自己部落的長輩獨居成為常態，加上對長照已成為全球趨勢的觀察，讓陳素貞毅然放棄16年的零售業店長生涯，去年開始進入文健站陪伴老人家，每當長輩說「我看到妳來就開心了，妳沒來就不開心」，都讓她心花怒放；尤其年輕子女回到部落向她詢問父母阿公阿嬤近況的時候最自豪，「我就是部落的女兒，代替大家照顧長輩」。

另一位順利結訓的學員楊陳田龍和陳素貞一樣，每天騎機車120公里從達仁鄉南田村趕到部東醫院上課，在新南迴公路上留下汗水與足跡；兩人和其他39位學員都將在11月初參加勞動部舉辦的全國技術士技能檢定筆試，明年1月通過術科檢定拿到證照之後回到部落繼續陪伴長輩。

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