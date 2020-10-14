部落客爆「iPhone 12少附豆腐頭」殘酷事實：大部分充電器不能沿用

記者葉國吏／綜合報導

蘋果iPhone 12正式曝光，台灣售價23900元起，不過蘋果以環保因素宣布盒裝將不附電源轉接器及耳機。對此3C部落客林小旭透露一項殘酷事實「大部分人家裡面的充電器，根本不能沿用，只能買新的」。

▲iPhone 12僅附USB-C 對 Lightning連接線。（圖／翻攝蘋果官網）

iPhone12與iPhone12mini將推出5款精美鋁金屬外觀，包括藍色、綠色、黑色、白色和（PRODUCT）RED，共有64GB、128GB、256GB 儲存空間版本。iPhone12Pro與iPhone12ProMax全機採用不鏽鋼設計，有銀色、石墨色、金色、太平洋藍4種顏色可以選擇，共有128GB、256GB、512GB 三種儲存空間版本

不過蘋果官網宣布，由於環保因素，新款iPhone不再附贈電源轉接器、耳機，新購手機僅附一條 USB-C 對 Lightning 連接線，有需求的用戶必須另外購買。





▲3C部落客林小旭在臉書透露蘋果不附充電器的殘酷事實。（圖／翻攝自Facebook／林信旭）

3C部落客林小旭在臉書發文表示，由於iPhone 12 附贈的充電線是USB-C 對 Lightning，所以大部分人家裡面的充電器根本不能沿用、只能買新的。「當然你也可以用現在 USB-A 大頭對 Lightning 連接線來充電啦，這樣也是可以沿用！只是充電速度比較慢罷了。」