一片盛誇iPhone12系列「不漲反降」！他吐槽爆：根本無感

▲蘋果iPhone 12 Pro台灣上市。（圖／取自蘋果官網）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果14日舉行最新發布會，正式曝光眾人期待的「iPhone 12」，從價格到配件都是話題，尤其這次23900元就能入手蘋果最新5G手機，讓人直呼「不漲反降」。但就有網友在PTT的MobileComm發文「對 我就是不爽不給東西不降價」，提出5點質疑售價根本沒有「有感降低」，「就是不爽吃像難看，拿環保出來救援。」

這位網友文中表示，他不是果粉，但是因為看中iPhone手機的穩定性，一路使用iPhone 2016年推出的iPhone7 PLUS到現在，本來預計今年要換12 PRO，但看完發布會，心中卻忍不住大扣分，「蘋果以環保之名，取消了充電頭、耳機的附贈。」

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原PO認為，明明這樣減少配件，包裝會比以往更輕巧，整體手機成本和運送成本應該會降低，「但是售價卻沒有跟著有感降低。」而且降低運送成本，理應會為蘋果省下一大筆費用。接著他也質疑環保議題，「OK你說要環保 為什麼要附上Type-c接頭的充電線？」

▲iPhone 12全機售價。（圖／記者余弦妙製表）

網友指出，基本上現在的iPhone使用者，除非是用11以上的才會用Type-c的充電頭，所以可能多數人還是要額外買充電頭，才能使用12附的充電線，為何不直接付USB接頭的充電線就好。

「我知道我會被砲 不過就是不爽吃像難看 拿環保出來救援」，最後他提出5點，反駁「蘋果手機變便宜」的說法，包括「1.為什麼不附USB接口充電線，要附大部分沒有Type-c充電頭的充電線？」「2.為什麼包裝不使用再生材質？」「3.國際運送成本下降，為什麼沒有反應在售價？」「4.做一個史上最便宜iPhone手機，間接使人覺得iPhone這次很便宜？」「5.蘋果官方能不能不要賣充電頭？」

貼文一出，不少人也表示認同，「拿環保當理由真的蠻好笑的，會不會下一代開始紙盒要另外花錢買了」、「快跳安卓吧，我的手機新機才120鎂」、「早上看也傻眼，還不改Type-c」、「『環保』這種東西只是會更花錢而已XDDDDD」、「拿環保來講是把消費者當笨蛋嗎」、「捨棄信仰就是現在。」