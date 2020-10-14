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佛系上班族輕鬆存到1個億！他51歲果斷退休　甩開妻小超自由

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▲上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲坂口一真不想要再汲汲營營於事業，於是果斷退休。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本一名大叔坂口一真日前秉持著「無妻無子輕鬆過」的佛系理念，在接受節目採訪時大談自己的生活之道。坂口說，為了遠離職場焦慮與兢兢業業的生活，自己剛過半百就辭職，開始過著閒暇的人生，然而在此之前他已經用最基本的儲蓄方法存到1億日幣（約新台幣2734萬），此話一出，隨即吸引所有人目光。事實上，坂口在2016年就曾經出書分享自己的辭職哲學，書名正是「存到1億元，所以我辭職了。」

▲▼存到1億，所以我退休了 。（圖／amazon.jp）

▲坂口一真2016年出版新書《存到1億，所以我退休了 》。（圖／amazon.jp）

57歲的坂口一真高中畢業後便進入技術性公司半工半讀，白天在公司上班，晚上則在與工作完全不同的領域學習，不過2年後就休學了。在數十年的職涯中，坂口雖然擔任主任級的職位，但是手下只管理幾個人，工作能力也不斷被後輩超越。他發現到自己與出人頭地無緣，不想再為了不安的未來奮鬥，於是在存到1億日幣後，便在51歲提早退休。

對於一般日本人而言，坂口的收入其實不算多，但卻能提早退休，甚至在退休後經常參加戶外活動，過著真正的享樂生活，也讓外界好奇他有什麼省錢秘訣。不過坂口一真則說，自己沒有特別節省，像是衣服雖然穿了很多年不丟，但並不是因為省錢，而是因為還能穿，所以說不應該為了存錢就虧待自己。

坂口的妻子似乎受不了他這樣「自由自在」的生活方式，於是在1年多前與他離婚，不過坂口似乎還樂得輕鬆。他笑說，一個人再自由不過了。如今他一個人飽全家飽，不必負擔小孩的養育費，可以徹底實踐他口中的「丟掉無用的交際應酬、虛榮、不安，才能一輩子受用。」

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