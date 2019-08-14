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林鐵黃妙修受邀嘉市府　分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」

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▲▼林鐵及文資處黃妙修處長分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼林鐵及文資處黃妙修處長(圖左)受嘉義市長黃敏惠(圖右)邀請，分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市長黃敏惠14日邀請行政院農業委員會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修，跟市府主管與同仁、社團分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」。黃妙修說，推動登錄世界文化遺產的過程中，發現這麼多人關心蒸汽火車、關心阿里山林業文化，同時更體認到，台灣絕對不可以妄自菲薄，因為阿里山林鐵真的是足以站上世界之巔的國際級寶藏，大家要有信心、齊心努力，讓世界看見我們的光芒。

▲▼林鐵及文資處黃妙修處長分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼林鐵及文資處黃妙修處長(前排左三)受邀嘉市府分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃妙修從組織調整開始到林鐵及文資處的成立，以自身經歷闡述阿里山鐵路的蛻變，說明如何將篳路藍縷的林鐵、充滿百年歷史的登山鐵路之美推向世界，更說明阿里山林鐵在工法與營運上如何呈現世界級表現，這也是鐵路大國瑞士、日本、斯洛伐克紛紛跟林鐵締結姐妹鐵道的原因。也分享了與廠商的合作、發現並保存製材所的故事，讓嘉義人更瞭解阿里山林業、產業歷史，讓感情的連結更緊密。

▲▼林鐵及文資處黃妙修處長分享「阿里山林鐵-蟄伏‧蛻變」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼林鐵及文資處黃妙修處長。（圖／記者翁伊森翻攝）


黃敏惠表示，而嘉義人一定要知道阿里山鐵路的點點滴滴，林業鐵道是一條臍帶，孕育滋養了嘉義市。從阿里山搭鐵路在北門驛下車，周邊有檜意森活村、國定古蹟舊監與宿舍群、市立博物館與文化局等，木業不僅讓嘉義市繁榮，更孕育了藝術與文化，讓嘉義市成為全國唯一的木都、畫都。現在我們繼續發揮木業與林鐵的特色，期待讓更多人看見嘉義市、看見林鐵之美。

黃敏惠說，要讓國內外旅人感受嘉義市與林鐵的魅力，市府與林鐵及文資處合作密切，林鐵的檜木小火車就是嘉義市的春旅招牌主打，在充滿檜木香味的皇家經典車廂裡，隨著鐵道暢遊嘉義；今年7月份，林鐵及文資處更將原本在嘉義公園教育展示的SL-21號蒸汽火車頭，迎回嘉義車庫園區，未來將與SL-25、SL-32蒸汽火車頭結合再次服務廣大民眾。

黃妙修處長最後更感謝黃敏惠，讓SL-21號蒸汽火車頭重新歸隊，SL-21號蒸汽火車頭是第一台28噸大馬力的火車頭，因為它，登山火車的能力大舉躍進。林鐵及文資處將注入1200萬經費，預計在明年底將SL-21號修復。
 

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關鍵字：黃妙修,林鐵及文資處

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